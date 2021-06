L’Isola dei Famosi ha chiuso i battenti. L’edizione 2021 ha visto la vittoria di Awed. Per Ilary Blasi buona la prima da conduttrice del programma. Arrivata tra il sospetto generale al posto di Alessia Marcuzzi la moglie di Francesco Totti ha saputo reggere l’urto anche nei momenti peggiori. Tanto che, poche ore dopo la fine del programma, si è scatenata una ressa social. Tutti vogliono Ilary Blasi per l’edizione del 2022. E lei? Per ora nessuna ammissione, né smentita.



Certo non disdegnerebbe un bis (mentre sembra direbbe di no al Grande Fratello) all’Isola dei Famosi Anche se al Fatto Quotidiano ha dichiarato di sognare un ritorno al Festival di Sanremo dopo il 2006 dove era stata la valletta di Giorgio Panariello. “Ero sparita per un po’ di mesi, mi chiama Giorgio per portarmi al Festival. Avevo 24 anni, avevo appena partorito, non avevo alcuna responsabilità e nessuno si aspettava niente”.

Isola dei Famosi, la finale è da record



In attesa di quello che sarà Ilary Blasi si gode i numeri della serata. Ieri 7 giugno 2021, su Rai1 la commedia in prima visione A Mano Disarmata ha appassionato 2.607.000 spettatori pari al 12.02%. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.35 – la finale de L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 3.317.000 spettatori pari al 22.97% di share (presentazione di 1 minuto e 20: 4.048.000 – 16.96%;qui gli ascolti delle finali di tutte le edizioni). Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato 1.292.000 spettatori pari al 5.39% di share.







NCIS New Orleans segna 953.000 spettatori con il 4.39%. Su Italia 1 Hunter’s prayer – In fuga ha intrattenuto 1.179.000 spettatori (5.26%). Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.329.000 spettatori pari ad uno share del 10.42%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.055.000 spettatori con il 5.65% di share (I Saluti di 12 minuti: 385.000 – 4.7%).



Su La7 Il Matrimonio Che Vorrei ha registrato 535.000 spettatori con uno share del 2.41%. Su Tv8 la prima stagione di Gomorra – La Serie segna 392.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove True Lies ha raccolto 399.000 spettatori con il 2.13%. Su Rai4 Summer of ‘84 registra 242.000 spettatori con l’1.08%. Su Rai Movie Django Unchained segna 527.000 spettatori e il 2.63%. Per l’Isola dei Famosi un successo netto, è la prima volta che succede dall’inizio del programma.