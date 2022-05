“Non voleva altro”. Ilary Blasi, che goduria: la notizia top è appena arrivata

Come ogni settimana c’è grande attesa per capire come siano andati gli ascolti tv dell”Isola dei Famosi’ e in queste ore è stata annunciata una notizia davvero importante. Ilary Blasi, appena sveglia, è stata raggiunta da questa comunicazione che indubbiamente rappresenta una vera e propria svolta. Nella serata del 6 maggio c’era nuovamente una concorrenza abbastanza forte, quindi c’era molta curiosità per comprendere come potessero essere andati i risultati. Ed ecco arrivare una nuova sorpresa.

Prima di parlarvi degli ascolti tv dell”Isola dei Famosi’, c’è stata in puntata la scelta di Roger Balduino: “Ci siamo detti tutto quello che dovevamo, abbiamo parlato, ci siamo chiariti, per me Beatriz è stata la storia più importante della mia vita e quindi io voglio la sua amicizia. “Nessuno si innamora in un mese, sarebbe davvero poco, nemmeno io sono innamorata dopo trenta giorni, però io sono presa da lui, mi piace ogni giorno di più e quindi voglio capire”, sono state le parole di Estefania.





Isola dei famosi, gli ascolti tv premiano Ilary Blasi

Tornando dunque sugli ascolti tv dell”Isola dei Famosi’, decisamente deludente il dato ottenuto da Carlo Conti su Rai1. La nuova trasmissione ‘The Band’ non è affatto entrata nel cuore dei telespettatori italiani, infatti la stessa è stata vista solamente da 2 milioni e 100mila persone con uno share del 12,2%. Invece il reality show di Ilary Blasi è riuscito ancora una volta a sorprendere positivamente e la conduttrice televisiva sta recuperando tutto con gli interessi, nonostante le critiche iniziali.

Parlando appunto dell”Isola dei Famosi’, il programma di Ilary ha collezionato 2 milioni e 500mila telespettatori con il 18,3% di share. Una vera e propria goduria per Mediaset, in gradi di sconfiggere la temuta concorrenza di Carlo Conti. Quest’ultimo invece non può assolutamente essere soddisfatto, visto che alla vigilia le attese erano decisamente altre. Staremo a vedere se riuscirà a guadagnare terreno o dovrà definitivamente arrendersi alla maggiore consistenza dell’Isola.

Nell’ultimo appuntamento dell”Isola dei Famosi’ Guendalina Tavassi si è fatta tagliare i capelli: “Ok vado, ma siete dei sadici. Edoardo vai piano attento mi stai rovinando tutti i capelli aiuto. Guardate questo sta facendo uno schifo aiuto Edo fermate. Me li ha mozzati tutti. Dai guardate sembro Enzo Paolo. Non ne ho più sono pelata ragazzi, ha urlato la naufraga dell’Isola dei Famosi che però è stata “ricompensata” con l’incontro col fidanzato.

