“Finalmente, era ora!”. Isola dei Famosi, una grandiosa notizia per Ilary Blasi. È la prima volta che succede

Come ogni giorno va in scena l’eterna lotta a colpi di share tra tutti i canali televisivi italiani (e talvolta anche esteri). E come ogni maledetto lunedì, da qualche mese a questa parte, si torna a parlare degli ascolti tv dell’Isola dei famosi. E allora andiamo ad analizzare i programmi andati in onda di lunedì 31 maggio, sulle principali reti televisive italiane. Su Rai1 la partita Portogallo-Italia (Calcio Europeo U21) mentre su Rai2 Come ti divento bella!

Poi su Rai3 Sigfrido Ranucci ha condotto una nuova puntata di Report mentre su Rete4 spazio a Quarta Repubblica con Nicola Porro. Anche su Canale5 la semifinale de L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi (e gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi) mentre su Italia1 il film d’azione Homefront. E riguardo gli ascolti, L’Isola dei Famosi (semifinale) e la partita Portogallo-Italia: su Rai1 la partita di calcio dell’Italia under 21 ha appassionato solamente 3.084.000 tifosi con uno share del 13.9%.

Bene la semifinale de L’Isola dei Famosi è stata seguita da 2.926.000 spettatori con un dato di ascolti tv del 19.2%. Ieri sono stati annunciati i finalisti e Francesca Lodo, ospite in studio, ha punto Andrea Cerioli, definito l’unico finalista che non fa nulla. L’appuntamento per la finale è segnato per il 7 giugno.





Ascolti tv, i dati del 31 maggio 2021

E ancora: Come ti divento bella! su Rai2 ha divertito 1.862.000 spettatori pari all’8.2% di ascolti tv mentre su Rai3 il nuovo appuntamento con Report ha appassionato 2.160.000 spettatori con uno share del 9.4%.

Poi, su Rete4 Quarta Repubblica con Nicola Porro ha convinto 1.049.000 spettatori con il 5.5% di share mentre su Italia1 Homefront ha appassionato ben 1.558.000 spettatori (7% di share). Su La7 Insonnia d’Amore ha ottenuto 730.000 spettatori con uno share del 3.2% mentre la prima stagione di Gomorra – La Serie su Tv8 ha convinto 388.000 spettatori con l’1.7% di ascolti tv.