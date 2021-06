Lo abbiamo già detto, una grande puntata, l’ultima, de l’Isola dei Famosi 2021. Grande protagonista è stato Ignazio Moser che a un certo punto si è trovato in lacrime parlando con il papà Francesco: “Lui è il mio esempio e lo sarà per sempre”. C’è da dire che già nei giorni scorsi, il fidanzato di Cecilia Rodiguez aveva confessato di avere un rapporto un po’ complicato con il padre.

In settimana i naufraghi hanno ricevuto delle lettere dai loro parenti tranne Ignazio Moser che ci resta malissimo e si sfoga con Awed: “Mio papà è sempre stato molto duro con me. Loro vengono dallo sport e dal lavoro duro dei campi, vedermi qua all’Isola o al Grande Fratello non è che va proprio nella direzione dei principi saldi della mia famiglia. La mia vita l’hanno accettata e mi appoggiano, ma mi hanno chiesto di stare fuori da queste cose”. Ma è proprio in questo momento, durante la diretta della ventunesima puntata dell’Isola dei Famosi, che il grande Ignazio riceve a sorpresa.

Si tratta di un video messaggio proprio da suo padre il campione di ciclismo Francesco Moser: “Lo sai che noi Moser non siamo bravi a dire le cose. Ti ho seguito nel tuo percorso in televisione, ho visto che ti hanno tagliato i capelli, anche la barba e di quello son contento, fosse per me ti toglierei anche tutti i tatuaggi”, ha detto al figlio Ignazio Moser.





Ignazio Moser, parla il papà

E ancora: “Hai fatto un bel percorso, io ti ho sempre rispettato e sei stato molto bravo. Noi ti aspettiamo a casa, ora che torni è tempo di ciliegie mature”. A questo punto il Ignazio Moser si è lasciato andare al pianto e alla commozione: “Il rapporto con mio papà è bellissimo, c’è sempre stato. Non ho niente di cui lamentarmi, solo che siamo due orsacchiotti, facciamo fatica a dirci le cose e dimostrarci affetto”.

Poi conclude: “Non me l’aspettavo, ci eravamo detti che lui non sarebbe mai intervenuto, non me l’aspettavo. Lui è il mio esempio e lo sarà per sempre”. In studio e a casa tanti con le lacrime agli occhi hanno condiviso questo momento coi i due Moser. Questa è l’Isola che ci piace!