“Già si era notato”. Allarme rosso per Maria De Filippi: è successo durante l’ultima puntata di Amici 21

La nuova edizione di Amici ha finalmente visto la luce. I nuovi allievi sono pronti a stupire il pubblico con il loro talento e le loro storie. E sì che già in poche puntate se ne sono viste di ‘belle’. Durante la diretta di una puntata di lunedì Maria De Filippi ha usato ad esempio il pugno durissimo con un cantante. Il giovane era già finito nel mirino di Anna Pettinelli che, in particolare, non sopporta quelli che non rispettano le regole.

“Hai commesso diciassette infrazioni legate al cellulare, ciò vuol dire che hai guardato il cellulare oltre la mezz’ora che ti è concessa per i fatti tuoi” ha tuonato l’insegnante di Amici 21. Bersaglio del rimprovero è stato Inder che sembrava aver capito l’antifona. Invece Maria ha mostrato che ci sono state ulteriori infrazioni. A quel punto Anna ha sospeso la maglia e ha affermato di voler riflettere sul futuro di Inder. Intanto, però, a far discutere non è solo quello che succede negli studi, ma anche quello che viene deciso fuori.

Mediaset ha infatti voluto cambiare, trasmettendo Amici 2021 la domenica pomeriggio. Una scelta che ha messo il talent show di Maria De Filippi in diretta competizione con Domenica In di Mara Venier. Ebbene l’esperimento non ha dato i risultati sperati. In particolare le prime tre puntate hanno superato il 19% di share, con 2,7 milioni di telespettatori. Lunedì il programma ha superato il 20%, ma questa settimana lo show è andato di nuovo in onda domenica 17 ottobre.





Non paga la scelta di trasmettere Amici 2021 di domenica. Il programma, infatti, perde ascolti. La puntata di domenica 17 ottobre è stata guardata da meno di 2,5 milioni di spettatori, con il 17,75% di share. Su Rai1, invece, sale negli ascolti il diretto concorrente, quel “Domenica In” di Mara Venier che ha ottenuto un ottimo 16,8% nella prima parte (2,5 milioni di telespettatori). Poi 17,10% nella seconda parte, con 2,2 milioni di telespettatori.

Da una parte Amici 2021 perde, dall’altra Domenica In guadagna. Una situazione che alla lunga potrebbe portare al clamoroso sorpasso. Evidentemente i tanti giovani affezionati al popolare talent show non amano guardare il programma di domenica pomeriggio e preferiscono recuperarlo in streaming in un altro momento. Cosa decideranno i vertici del Biscione? Per ora sembra che Amici continuerà ad essere trasmesso anche di domenica. Intanto va detto che la striscia del daytime quotidiano il programma viaggia sul 19-20% anche grazie a U&D che col suo 22-23% fa da traino.