Rischio bufera a Sanremo 2024 su Alfa. Il cantante, che si è esibito insieme agli altri 29 big nella serata di esordio del Festival, ha portato in gara la canzone Vai!. Ma ascoltandola attentamente, alcuni utenti soprattutto sul social network X hanno notato una certa somiglianza con qualcosa di familiare. E alla fine c’è stata una sorta di critica nei riguardi dell’artista.

A Sanremo 2024 Alfa ha cantato la sua canzone Vai!, ma non è stata pienamente apprezzata. O meglio, a lasciare senza parole il pubblico della kermesse musicale condotta e diretta da Amadeus è stato il fatto che la musicalità richiamerebbe un brano molto famoso a livello internazionale. Un’accusa alla quale il rapper 23enne non ha ancora replicato.

Leggi anche: “L’ha stretta per tutto il tempo”. Irama a Sanremo 2024 con una collana in mano, si scopre ora il vero significato





Sanremo 2024, polemiche su Alfa e la canzone Vai!: “Uguale a quell’altra”

Non stiamo parlando di vero e proprio plagio sul palco di Sanremo 2024, ma Alfa sarà probabilmente costretto a difendere la sua canzone Vai!, ascoltata per la prima volta all’Ariston nella serata del 6 febbraio. Ci sono delle malelingue che stanno scrivendo commenti tutt’altro che positivi nei riguardi del cantautore genovese. Ma vediamo a quale brano assomiglierebbe il suo.

Gli arrangiamenti di Vai! sarebbero molto simili a quelli della canzone Run del gruppo musicale americano pop-rock degli OneRepublic. Infatti, sul web sono arrivati questi commenti: “Praticamente Alfa ha preso Run degli OneRepublic e ci ha scritto delle barre”, “Ascoltandola mi sono resa conto che One”, “No scusatemi, ma il sound della canzone di Alfa è scopiazzata da Run degli OneRepublic”.

Vedremo se nelle sue prossime esibizioni ci saranno ancora accuse simili, ma potete farvi un’idea ascoltando i due brani che vi abbiamo pubblicato qui sopra. Intanto, Alfa non è entrato nella top five della prima classifica del Festival di Sanremo, ma i suoi fan credono fermamente in lui.