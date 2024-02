Irama è tornato al Festival di Sanremo. Per la prima esibizione della canzone Tu no, l’ex vincitore di Amici si è presentato sul palco dell’Ariston con un look total black che per i concorrenti del Fantasanremo è valso diversi punti. Quest’anno il cantante toscano Irama ha puntato sul “no brand”, esattamente come il collega Alfa.

“Ha un cuore soul, ha tante sonorità che mi appartengono. È molto emotiva. È ricca di emozioni. È forse la canzone più emotiva che ho scritto nell’ultimo periodo”, le parole di Irama per descrivere Tu no, il brano che ha voluto portare sul palco della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Si tratta della quinta partecipazione al Festival per l’autore toscano, dopo l’esordio nel 2016 con Cosa Resterà.





Sanremo 2024, il significato della collana tenuta in mano da Irama

Nel 2019, con La ragazza con il cuore di latta, Irama è finito al settimo posto. Poi nel 2021 presenta La genesi del tuo colore, la sua è stata una esibizione che resterà nella storia, perché a causa del Covid dovette esibirsi nella sua stanza d’albergo. Nel 2022 l’ultima partecipazione con Ovunque Sarai, grazie alla quale raggiungere la quarta posizione finale.

Durante la prima esibizione di Irama ha tenuto in mano una collana, che incuriosito molto il pubblico di Sanremo 2024. Qualcuno ha ipotizzato su X che il gioiello tenuto in mano dal cantante durante tutta l’esibizione possa essere legato all’amata nonna Adriana, a cui il cantante aveva già fatto diverse dediche in passato.

E comunque l’amore è Irama che ha sempre la collana di sua nonna in mano #sanremo2024 pic.twitter.com/ItLn4BkaBd — Aurora🦋:ᴴSanremo Era💐 (@letterstohaz) February 6, 2024

La prima dedica l’aveva fatta durante la sua partecipazione ad Amici con una lettera, poi due anni fa sempre sul palco di Sanremo, con la canzone Ovunque sarai, dedicata proprio alla nonna Adriana Marciò, professoressa di lettere scomparsa nel 2018. “Pensavo a una persona, a una storia che mi porterò per sempre dentro e tento di raccontarla sul palco di Sanremo” aveva detto parlando della canzone.