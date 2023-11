Al Grande Fratello, a poche ore dalla nuova puntata in diretta, Angelica Baraldi ha deciso di fare una promessa importantissima a Mirko Brunetti. Questi sono stati giorni intensi e anche le ultime ore sono state caratterizzate dalle polemiche. Si sarebbe creato una sorta di triangolo, con i due e anche Perla Vatiero, entrata da poco nella casa. Proprio a causa di un gesto di Angelica, i telespettatori si sono letteralmente imbufaliti.

Ma per quale motivo? Mentre si trovavano nel giardino del Grande Fratello, Angelica è andata verso Mirko e Perla che erano da soli e in intimità sotto le coperte. Lei ha portato un vassoio con delle tazze di tisane, in particolare c’era la camomilla. Perla ha detto che poteva rimanere insieme a loro due, ma Baraldi ha detto no: “State da soli. Mi hanno appena offeso perché vi ho interrotti, vado via“. Ma l’ex coppia non si è innervosita.

Grande Fratello, la promessa di Angelica a Mirko

Il pubblico del Grande Fratello è stato molto critico nei confronti di Angelica, accusata di volerci provare con Mirko e di fingere quindi di diventare amica di Perla solo per stare in mezzo ai due. Ma ora c’è stata una sorta di svolta nel rapporto tra Baraldi e Brunetti, infatti la ragazza ha voluto fare una promessa molto importante e la reazione di lui è stata anche positiva. Vediamo cosa si sono detti e cosa quindi confermeranno anche in puntata.

Tra Angelica e Mirko è nato un rapporto di amicizia e la volontà è quella di proseguire su questa strada. Lui le ha detto che potrà avere la massima fiducia nella sua persona perché “ci sarà sempre per lei“. E anche lei è parsa molto ottimista, infatti è convinta che l’ex concorrente di Temptation Island sarà fedele, anche perché le ha già dimostrato di essere un ottimo amico quando ha preso le sue difese in occasione dello screzio con Greta Rossetti.

Angelica ha promesso di far valere la sua amicizia, senza condizioni, e gli ha promesso che prenderà sempre le parti di Mirko qualunque cosa accada. Non cambierà la sua opinione su di lui e Brunetti ne è certo. Tra i due il legame sembra quindi essersi ulteriormente rafforzato.