Armando Incarnato, ancora tu, ma non dovevamo vederci più? L’attore e personaggio tv divenuto famoso come opinionista-polemista-attaccabrighediclassesuperiore a Uomini e Donne sta facendo discutere per il suo ennesimo ‘dissing’. Con questa espressione, diffusasi inizialmente nel mondo hip-hop e rap come slang afroamericano e oggi anche su web e social, si indica un modo per prendersi gioco, ridicolizzare e mancare di rispetto volontariamente agli altri.

Un campo in cui, lasciatecelo dire, Armando Incarnato è cintura nera 5° dan, da sempre. Probabilmente pure da prima di finire in tv al seguito di Maria De Filippi, Gianni Sperti, Tina Cipollari e tutti gli altri del popolare dating show di Canale 5. Ma questo è un altro discorso. La storia che vi andiamo a raccontare ora riguarda l’ultimo gesto dell’uomo nato a Napoli di cui, tanto per dire, non conosciamo neppure l’età. Dettaglio che lui stesso non ha mai voluto rendere pubblico.

Armando Incarnato prima provoca poi si inalbera: caos sui social

Nel post vediamo un Armando Incarnato in splendida – e invidiabile – forma mentre si riposa su una poltroncina in finto vimini grigio e sgargiante completino dei Chicago Bulls maglia numero 22 (la 23 sarebbe stata troppo pure per uno come lui, ndr). E lui accanto alle due foto scrive: “Il segreto dell’eterna giovinezza

11 mesi di ferie l’anno e il dodicesimo a riposare! Ma cosa dicono? No li capisco!”. E cosa è successo? Ecco, un casino che la metà sarebbe bastata per mesi…

Mentre scriviamo, in questa uggiosa mattina di mercoledì 23 agosto, il post ha già superato i 4mila mila piace. Tutto apposto quindi? E no. Almeno per diversi follower che disapprovano. Uno fa: “Fossi in tei vergognerei per aver pubblicato un post così frivolo e diseducativo e credimi non lo dico per darti contro o con gelosia , ma perché c’è gente come me ,,che lavora 340 GG su 365 e sono fiero ed orgoglioso di farlo !!!!,buon pomeriggio”.

Un’altra scrive: “Ecco perché fai fatica a trovare una donna che stia al tuo fianco perché deve essere anche lei una nulla faccente come te😂😂”. Altri commenti in ordine sparso: “Eterna giovinezza!!! Fare e vestirsi da ragazzino non fa giovinezza! Ripiate!”. Armando Incarnato ad un certo punto si è stancato e in una storia Instagram ha scritto: “Volevo far notare a quelle persone che stanno commentando in maniera negativa il mio post: io non devo dare conto a nessuno e non ho mai tolto niente dalla tasca a nessuno. Avete rotto”.

