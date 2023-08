Manca meno di un mese all’avvio di Uomini e Donne e la notizia delle ultime ore sta facendo preoccupare i seguaci di un protagonista. Quest’ultimo potrebbe dire addio al dating show di Maria De Filippi, secondo quanto sta emergendo. Non ci sono interventi ufficiali di lui, ma la situazione sarebbe tutt’altro che definita e il suo futuro più che in bilico. Sono anche venute fuori delle voci, durante questa estate, che lo davano vicino ad una donna.

A Uomini e Donne questo protagonista sarebbe in procinto di ricevere la news del suo addio alla trasmissione di Canale 5. Parlando invece degli scoop sull’uomo, la segnalazione è arrivata da Amedeo Venza, che ha dedicato una delle ultime storie Instagram al cavaliere: “Esce da un mese con una persona, ma a settembre tornerà in studio”. E proprio sul suo ritorno in studio ci sono sempre più dubbi in merito.

Uomini e Donne, protagonista verso l’addio: la voce

Secondo Blastingnews, a Uomini e Donne se questo protagonista sembrerebbe essere sempre più prossimo all’addio, dall’altro canto sarebbe sempre più fatta per la riconferma di Gemma Galgani, mentre restano delle incertezze su Isabella Ricci. Da segnalare il possibile rientro di Nicole Santinelli, che dopo l’esperienza come tronista, potrebbe diventare dama. Ma vediamo ora chi altro rischia seriamente di perdere il suo posto.

Potrebbe non esserci il ritorno nel parterre di Armando Incarnato, che potrebbe dover rinunciare alla ricerca dell’amore nel dating show di Canale 5. Non sappiamo se le indiscrezioni sul possibile incontro con una donna abbiano realmente delle fondamenta. Nelle scorse ore lui si è mostrato sereno, a petto nudo, mentre era intento a prendere il sole. E ha scritto nella didascalia: “Me può fà fess solo quanne rorme…”. Non solo complimenti per lui, ma anche tante critiche.

A fine agosto ci saranno le prime registrazioni di Uomini e Donne e quindi scopriremo anche chi saranno i nuovi tronisti, nonché tutti i personaggi che si siederanno in studio e comporranno il nuovo parterre di dame e cavalieri.