Sembravano una delle coppie più solide della scorsa edizione di Uomini e Donne ma evidentemente i loro fan si sbagliavano. Con un messaggio sui social, l’ex tronista ha annunciato la rottura dal fidanzato conosciuto proprio all’interno dello studio del dating show di Maria De Filippi. Una rottura improvvisa, inaspettata e a quanto pare senza motivazioni a detta dell’ex volto di UeD, che aveva partecipato al programma per trovare l’amore.

La scelta della tronista era stata una delle più seguite della scorsa stagione e in tantissimi tifavano proprio per il simpatico corteggiatore. A fine percorso la tronista aveva scelto proprio lui: “Eravamo destinati a conoscerci – aveva dichiarato la tronista – io ho molta paura perché non provo queste sensazioni per qualcuno da tanto tempo, ed è da tanto tempo che qualcuno non mi entra così nella testa, ho molta paura ma se c’è una di cosa di cui sono certa è che sei tu…”.

Veronica Rimondi e Matteo Farnea di Uomini e Donne non stanno più insieme

Purtroppo è di queste ore la notizia che la coppia formata da Veronica Rimondi e Matteo Farnea è scoppiata. È stata l’ex tronista, stanca delle richieste dei suoi follower, a spiegare che la storia d’amore con il corteggiatore è finita qualche tempo fa. Una rottura molto sofferta: “Mi trovo costretta a chiarire una volta per tutte quello che è successo perché la vostra curiosità mi fa male per tutta la situazione che ho vissuto e che sto vivendo. Ho detto adesso basta, la chiarisco così non mi vengono più mandati una quantità esagerata di messaggi tutti i giorni. Chiarisco una volta per tutte che io e Matteo non stiamo più insieme“.

“Non è minimamente una cosa che mi aspettavo. – ha spiegato Veronica Rimondi parlando della rottura – Non è minimamente una cosa voluta da me. Soprattutto non è una cosa di cui conosco le ragioni. Quindi non posso neanche darvi spiegazioni perché in realtà non so darle neanche a me stessa. Ovviamente, da essere pensante e da donna, faccio dei ragionamenti. Faccio uno più uno, metto insieme qualche puntino e diciamo che a delle conclusioni posso arrivarci”.

L’ex tronista di Uomini e Donne è delusa e amareggiata per la fine della relazione con Matteo Farnea e ai suoi follower ha provato a spiegare i motivi della rottura: “Con tutta la sincerità del mondo, vi dico che le ragioni che mi sono state date, che sono praticamente inesistenti, non sono a parer mio minimamente sufficienti per poter chiudere una storia che, almeno da parte mia, era non importante, ma di più”.

“Era un amore e un sentimento, a questo punto unidirezionale, in cui io credevo al 200%, su cui avrei messo la mano sul fuoco e da cui non mi sarei mai aspettata una delusione tale. A parer mio i problemi ci sono in qualsiasi tipo di relazione, ma per poterli superare serve tanta pazienza, tanta volontà e tanto amore, che nel caso della nostra coppia c’erano solo da una parte evidentemente”, ha concluso una amareggiata Veronica Rimondi.