Nuovo colpo di scena a ‘Uomini e Donne’ e protagonista della puntata del 7 ottobre è stato ancora una volta Armando Incarnato. Vi abbiamo riferito in un precedente articolo delle critiche e degli sfottò ricevuti dal cavaliere nello scorso appuntamento del dating show di Maria De Filippi. I commenti si erano concentrati sul suo nuovo look, infatti si era presentato con una capigliatura diversa, che aveva fatto pensare all’ipotesi dell’utilizzo di una parrucca, smentita categoricamente dal diretto interessato.

Questo quanto accaduto a causa del suo look. Subito sono partiti i commenti critici dei telespettatori: “Può essere la giornata più storta del mondo, ma dopo aver visto i capelli di Armando tutto andrà meglio”, “Ma perché Armando si è fatto quel caschetto?”, “E quando scopriremo che Armando in realtà è pelato e vive di parrucche come fece Ilary Blasi al Grande Fratello”, “Ma i capelli di Armando? Sto schiattando”. Ora invece ha perso la pazienza e ha deciso di abbandonare lo studio. Vediamo perché.

Armando Incarnato ha preso una decisione netta e improvvisa, infatti si è alzato dal parterre di ‘Uomini e Donne’ e ha abbandonato lo studio tra lo stupore di tutti. Ha affermato, rivolgendosi anche a Gianni Sperti: “Mi dà fastidio questa situazione. Non riesci a capire che sono quattro puntate che lui parla di me?”. Ma l’opinionista della trasmissione di Canale 5 non è affatto venuto incontro al cavaliere, anzi, lo ha accusato di essere artefice di una vera e propria sceneggiata davanti a tutti.





Ad aver fatto andare fuori di testa Armando Incarnato è stato un intervento del cavaliere Graziano, che si è intromesso nelle sue vicende con Marika e Jessica. Ma Sperti è sbottato, quando lo ha visto andare via: “Vai a fare la sceneggiata. Tu intervieni sempre e gli altri non possono? Fammi capire, sei un privilegiato?”. E Armando ha risposto: “Vuoi dire tu qualcosa su Graziano visto che fai l’opinionista?”. Alla fine però ha deciso di tornare e di vedere dal vivo il prosieguo del programma Mediaset.

Intanto, Ida Platano ha deciso di darci un taglio con il passato. Ad iniziare con il look. Nelle ultime ore la bella Ida Platano ha condiviso sui social uno scatto, dove sfoggia un colore di capelli più scuro rispetto al suo castano chiaro con riflessi biondi. Un cambiamento improvviso e inaspettato, che però è stato apprezzato dai suoi fan, che la amano sempre più.