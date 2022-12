Armando Incarnato, la confessione. Il cavaliere di UeD si è lasciato andare a una lunga intervista per il magazine del programma dove ha deciso di raccontare come sta vivendo questo momento. Nello specifico, cosa si aspetta di trovare sotto l’albero di Natale. Parole che lasciano riflettere e che parlano di quello che prova e desidera per il suo futuro. Poi il dolcissimo augurio anche per Ida Platano.

La confessione di Armando Incarnato poi l’augurio per Ida Platano. Il cavaliere sa perfettamente quale desiderio esprimere in vista del Natale. Lo avrebbe rivelato al Magazine del programma senza troppi giri di parole: “Preferirei una carezza ad un regalo materiale”, rivela il cavaliere che poi si lascia andare anche a un dolce augurio alla sua amica Ida Platano che sembra aver trovato l’amore in Alessandro Vicinanza.

Queste le parole di Armando sul Natale: “E’ una festa che amo, ma che a oggi mi mette tanta malinconia. I ricordi dell’infanzia si ripresentano anno dopo anno durante questo periodo: è una vita che desidero riviverli o crearne altri di altrettanto felici… ma non ci riesco”, e ancora: “Credo che il motivo sia semplice: le persone intorno cambiano e forse sono cambiato anche lo. La mia malinconia natalizia è infatti più legata alle mancanze avute nei confronti di chi amo che a quelle che qualcuno ha avuto verso di me”. (“Ida e Alessandro? Io ho visto”. UeD, da Armando Incarnato rivelazione boom sulla coppia).

Poi un passo indietro nel tempo: “Ricordo perfettamente la sensazione che provavo da bambino quando Questa festa si avvicinava: la speranza e l’amore che portava con se, credere che in quel giorno tutto potesse succedere e tutto si potesse avverare. Non c’era Natale in cui tutta la famiglia non si incontrasse, compresi zii e cugini lontani che finalmente potevo ri-abbracciare. II cenone della Vigilia era l’evento più importante a cui si dedicavano la maggior parte dei ore parativi”. Ma nel corso della lunga intervista Armando ha anche parlato dei regali che farebbe alle sue amicizie nate in UeD.

“Prima di tutto ad Alessandro e Luciano. A loro auguro altri cento Natale e soprattutto li ringrazio per tutto quello che mi hanno dato anche solo osservandoli e ascoltandoli. Grazie a loro ho visto un po’ quello che vorrei diventare in futuro. Mi hanno ricordato ogni volta che la vita è il dono più prezioso che un essere umano possa avere li invidio davvero (n senso buono per le persone che sono, e spero un giorno di diventare come loro. A Ida, a cui voglio un gran bene, auguro tutti i Natale che merita insieme ad Alessandro mentre a Gemma, altra donna per cui provo un enorme affetto, auguro un Natale ricco di tutta la gioia e l’amore di cui ha bisogno”.