L’ultima super edizione di Amici è in archivio. La creatura di Maria De Filippi, però, continua a conquistare attenzione e interessi, da parte di tutti, giovani e non. Cosa fanno adesso i partecipanti? Che fine ha fatto Giulia? Dove è finita Martina? E Deddy? E Sangiovanni? Non il Santo, no no, proprio lui, il cantante… E chi lo sa. Si stanno sicuramente facendo strada nel difficile mondo del lavoro. Che non è mai facile, anche se hai partecipato al talent show più visto degli ultimi tempi.

Com’è che cantava Giorgia? “C’è da fare, c’è da fare, c’è sempre qualcosa da fare…”. Eh già. Guai a fermarsi, a crogiolarsi sugli allori, “c’è da mandare avanti la baracca”. E così ecco che una dei protagonisti di Amici, Arisa, è tornata a parlare di uno degli allievi del programma. Cioè del rapper Tancredi, al secolo Tancredi Cantù Rajnoldi, 19 anni, nato a Milano. Se vi state chiedendo da chi abbia preso la creatività l’autore dei singoli “Bella” e “Alba”, potreste chiedere ai suoi genitori…

Mamma pittrice e papà direttore creativo della maison Giorgio Armani. E scusate se è poco. Tancredi ha mostrato le sue qualità e adesso Arisa risponde ai follower. Su Instagram la cantante di “Sincerità” si mette in gioco chiedendo ai suoi seguaci di farle delle domande. “Che voi sapé?” chiede simpaticamente l’ex giudice di Amici. “Ti sposerai?” le chiede un utente. E lei fa cenno di no con il ditino e facendo il tipico verso con la bocca.





Quando poi si passa a parlare di possibili collaborazioni o progetti con il rapper Tancredi, Arisa risponde: “Non mi cac* molto il ragazzo, devo dire la verità”. Ma com’è possibile? Potrebbero dire quelli che ben pensano. E invece è proprio così. Almeno per ora. Perché il futuro chi può dirlo cosa riserverà? La cantante, infatti, rivela, che ha già chiesto a Tancredi di scriverle un pezzo. Ma la risposta ancora non è arrivata. E allora ecco che tornano le vocine.

Già, perché, come molti hanno notato, Tancredi subito dopo Amici ha defollowato la sua insegnante Arisa. Cioè non la segue più sul noto profilo social Instagram dove la cantante si diletta a raccontare la sua vita con foto, post, stories e.. insomma ci siamo capiti. Mentre tra Rudy Zerbi e Arisa è rimasto sicuramente del ‘tenero’, dal punto di vista professionale, s’intende, con il rapper la scintilla ancora non è scoccata. Anzi, s’è proprio spenta. A quanto sembra.