“Lo ha rubato!”. Arisa a Sanremo 2023, polemica dopo l’esibizione con Gianluca Grignani: “Una faccenda gravissima”

Arisa a Sanremo 2023, scoppia la polemica. Quarta serata dedicata alle cover sul palcoscenico del Teatro Ariston. Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, ha accompagnato Gianluca Grignani nell’esecuzione del brano “Destinazione paradiso”, sfoggiando un meraviglioso abito dalle sfumature rock firmato dallo stilista statunitense Rick Owens. Peccato che solo 15 minuti prima, anche un’altra musicista ha indossato lo stesso vestito.

Arisa con lo stesso vestito di Laura Marzadori. Ebbene si, lo hanno notato i presenti e anche il pubblico da casa. La cantante in coppia con Gianluca Grignani ha fatto il suo ingresso sul palco indossando il sensuale abito total black scelto anche pochi mesi fa da Kim Kardashian, seppur in versione argento. Un vestito che poco prima del duetto, è apparso anche nel corso dell’esibizione di Lazza con Emma Marrone, quando ad accompagnare il duo è stata la famosa e talentuosa violinista della Scala.

Arisa con lo stesso vestito di Laura Marzadori: “Lo ha rubato!”

Insomma, i fan non sembrano aver apprezzato per nulla la ‘trovata’ sanremese, e anzi, c’è chi ha ironizzato sull’accaduto ipotizzando che Arisa abbia perso la sua valigia e che si sia fatta prestare l’abito dalla collega di musica. “Arisa ha rubato il vestito alla violinista di Lazza”, è stato uno dei commenti che ha spopolato sui social. Ma non solo, perché anche Selvaggia Lucarelli sembra aver notato tutto e commentato così: “Una faccenda gravissima”, ha detto la giornalista italiana.

Un vestito decisamente glamour, sensuale ed elegante, ma anche rock e di contro-tendenza, dalle linee che accompagnano il profilo del corpo esaltandone le forme, fino a raggiungere le caviglie con uno spacco morbido vedo-non vedo. Il modello si chiama Prong Dress e vanta un corpetto privo di spalline con davanti un ritaglio geometrico. Il prezzo non poteva essere da meno. Ben 1000 euro per un abito firmato dallo stilista statunitense Rick Owens scelto anche dalla conduttrice, attrice e modella Kim Kardashian e da Heidi Klum.

SCUSATE MA LA VIOLINISTA E ARISA HANNO ADDOSSO LO STESSO VESTITO AHAHAHAHHA #sanremo23 #Sanremo pic.twitter.com/0oB3owwbg3 — mi sento kendall jenner (@ioveramentebah) February 10, 2023

In ogni caso e al di là di ogni polemica, Arisa e Gianluca Grignani sono riusciti a coinvolgere l’intera platea dell’Ariston. Un’esibizione musicale che ha riavvolto il nastro del tempo e che ha permesso a tutti di intonare il celebre ritornello più di una volta. Applausi e ironia: “Abbiamo fatto un casino Gianlu'”, sono state le parole di Arisa dette ai microfoni a fine esibizione davanti a un pubblico ancora immerso nelle atmosfere sognanti e nostalgiche di Destinazione Paradiso.