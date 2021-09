“Sarà anche lì”. Arisa inarrestabile, solo belle notizie per lei. La spifferata boom è servita

La cantante Arisa è la grande protagonista di quest’ultimo periodo per quanto riguarda il suo futuro professionale. Ormai è ufficiale la sua presenza nel cast di ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci, dopo aver detto definitivamente addio ad ‘Amici’ di Maria De Filippi. Ma le novità sembrano non destinate a finire qui perché per l’artista ci sarebbe in serbo un altro appuntamento importante nel suo percorso. E chissà se già nelle prossime ore giungeranno conferme su questa indiscrezione.

‘Dagospia’ ha annunciato così la sua presenza a ‘Ballando con le stelle’: “La Rai tira fuori i soldi per Arisa e sblocca la trattativa anticipata da Dagospia con Ballando con le Stelle. La Carlucci scatenata ha fatto di tutto per avere nel cast l’ex coach di Amici di Maria De Filippi. Il corteggiamento era iniziato già a maggio scorso. L’operazione ha ottenuto l’ok del direttore Stefano Coletta (nonostante il parere contrario di alcuni)”. E ora c’è di più perché lei sarebbe pronta ad un clamoroso raddoppio.

Se dunque vedremo al 100% Arisa nella storica trasmissione di Milly Carlucci, non è ancora ufficiale questa nuova notizia, che però sta rimbalzando ovunque. Ancora una volta è il sito ‘Dagospia’ e più esattamente il giornalista Giuseppe Candela ad aver osato e ad aver ottenuto quindi informazioni molto interessanti. E sarebbe nuovamente la Rai ad averle fatto un’altra proposta molto allettante, difficile da rifiutare. Andiamo a vedere dove potremo anche ammirare le sue gesta.





Arisa potrebbe nuovamente essere protagonista a ‘Il cantante mascherato’. Lei è già stata concorrente, ma adesso potrebbe diventare giudice, stando a ‘Dagospia’: “C’è chi ipotizza la presenza di un pacchetto che prevedrebbe una presenza in giuria a Il cantante mascherato, dove ha già partecipato come concorrente. Sarà vero?”. Nulla di certo, ma i rumor si fanno sempre più frequenti. Se fosse confermato, significherebbe che la Carlucci punta davvero tantissimo sulle sue qualità professionali.

Arisa avrebbe ritrovato il sorriso anche sotto l’aspetto privato. Nelle scorse ore lei e Andrea De Carlo sono apparsi felici come non mai sulle pagine di ‘Novella 2000’, che ha ritratto i due durante un romantico bacio. Quindi, sono nuovamente state rispedite al mittente tutte quelle voci che li davano in crisi. Il cuore batte ancora per lui e le soddisfazioni stanno giungendo quindi da ogni direzione della sua vita.