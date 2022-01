“Vuole proprio lei”. Arisa, grossa novità dopo il trionfo a Ballando con le stelle. Che bomba!

Arisa, da Ballando con le Stelle a un nuovo progetto tutto da vivere. Le ultime indiscrezioni sulla cantante sembrano essere decisamente allettanti. Arisa non ha solo vinto l’edizione 2021 dello show di Milly Carlucci, ma anche trovato il modo di conoscere meglio se stessa anche grazie alla sua esperienza sul palcoscenico. E poi? Il futuro sembra avere entusiasmanti novità da consegnare ai fan della cantante.

Protagonista indiscussa dell’ultima edizione di Ballando con le stelle e non solo perché è riuscita a portare a casa il trofeo. Una vera e propria scoperta per i fan di Arisa, che hanno avuto modo di vedere la cantante nel cuore ricoprire vesti diverse dal solito. Ballerina come rivelazione ma non si ferma qui. Arisa è pronta ad andare ben oltre le aspettative.

Stando a quanto riportato sull’ultimo numero del settimanale Oggi, ad attendere Arisa un altro ruolo del tutto diverso dopo il successo conseguito sul palcoscenico di Ballando con le stelle. Pare che la cantante sia pronta a vestire i panni dell’attrice. Questa la notizia che si apprende dalle colonne del settimanale.





“Gira voce che uno dei più blasonati registi italiani la voglia addirittura nel suo prossimo film e con un ruolo di primo piano”. L’indiscrezione di Alberto Dandolo sulla rubrica “Pillole di gossip”, risuona come una novità, eppure per Arisa non sarebbe neanche la prima volta.

Infatti la nota cantante, in passato, ha preso parte al cast di “Tutta colpa della musica”, “La peggior settimana della mia vita”, “Colpi di fulmine”, “La verità, vi spiego, sull’amore” e “Nove lune e mezza”. Ma non solo il set cinematografico. Arisa potrebbe fare parte anche de Il cantante mascherato 3 a partire dall’11 febbraio in qualità di giudice. Un nuovo anno che comincia con il botto, non vi sembra?