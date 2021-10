“And the winner is…”. Ballando con le Stelle: ecco chi ha (stra)vinto la prima puntata

Ci si aspettava una grande performance da parte sua. E così è stato. Parliamo ancora della prima, straordinaria puntata di Ballando con le Stelle, ma soprattutto parliamo di Arisa. La cantante di Potenza, durante la puntata del 16 ottobre 2021 ha conquistato tuttidebuttando al fianco di Vito Coppola sulle note di “A Little Party Never Killed Nobody”. Col suo charleston ha conquistato il quinto posto delle preferenze dei giudici (dietro a Morgan, Mietta, Bianca Gascoigne e Sabrina Salerno), ma grazie al tesoretto è schizzata in vetta alla classifica.

Posto che ha mantenuto anche col televoto che l’ha posizionata in alto insieme a Morgan e Mietta. Insomma, la prima puntata del talent vip di Milly Carlucci è stata vinta proprio da Arisa. “Abbiamo detto chi è passato alla puntata successiva e abbiamo tirato fuori tre coppie” – ha dichiarato Milly Carlucci al termine della puntata – “Ma loro sono le tre coppie più votate dal pubblico, non quelle eliminate, e guadagnano 10 punti di bonus per la prossima puntata”.

Le tre coppie che hanno conquistato il bonus sono quelle composte da Arisa e Vito Coppola; Morgan e Alessandra Tripoli; Mietta e Maykel Fonts. Come sapete, nei giorni scorsi, la cantante ha fatto una precisa richiesta agli autori. A parlarne ès stato il suo ex compagno: “Non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show” – ha dichiarato Andrea Di Carlo.





“Così abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio. All’inizio servivo a farle dimenticare il suo ex. Poi sì, mi ha amato. Grazie a me è a Ballando con le Stelle”, ha raccontato l’ex di Arisa. “A Ballando con le Stelle è tutto pronto. […]”.

E ancora: “Gira voce che lei, tra l’ottimo cachet e le voci di un pacchetto con all’interno Il Cantante Mascherato come giudice, oltre a mostrare le sue doti di ballerina potrebbe cantare”. Insomma, a parte questa sezione di rumors iniziale, alla brava cantante è andato tutto per il meglio, durante questa prima puntata. Tanti i commenti di apprezzamento per Arisa sui social. E se li merita tutti.