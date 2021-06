Amici 20 è finito da settimane, eppure i protagonisti continuano a far parlare di loro tra novità, successi, gossip e retroscena della scuola più famosa della tv. Non solo gli allievi, specie i finalisti di questa edizione, ma anche i professori. Come Arisa, che per la prima volta, dopo tante polemiche, si è sbilanciata sul rapporto con un cantante di cui si è tanto chiacchierato nei giorni scorsi.

Stiamo parlando di Tancredi, con cui la coach dello show si sarebbe allontanata dopo la finalissima di Amici. Nei giorni successivi all’ultima puntata di Amici 2021, Tancredi era finito al centro di una bufera perché accusato di aver smesso di seguire l’insegnante su Instagram. Che è successo? Qualche settimana fa Tancredi aveva smentito qualsiasi tensione con Arisa, affermando di averla anche sentita al telefono.

Arisa: “Finito Amici Tancredi non mi calcola”

“Uscito da Amici, ci siamo anche chiamati – aveva spiegato il giovane cantante a Fanpage – Lei verrà a Milano e ci vedremo, parleremo anche un po’. Ma non è successo niente”. In quell’intervista, poi, Tancredi aveva spiegato anche di non essere rimasto deluso dall’eliminazione arrivata poco prima della finale. “Alla fine, anche Maria l’ha sempre detto, passa uno e va fuori un altro. È prettamente gusto personale, e non l’ho presa male. Me ne sono andato con la consapevolezza di ciò che ho fatto dentro e curioso di vedere ciò che è arrivato fuori”.





Successivamente il cantante aveva ribadito l’affetto per gli ex compagni d’avventura di Amici: “Ti abitui veramente subito perché il contesto è familiare, anche se siamo persone che non si conoscono”. Ora invece è Arisa a parlare. E svelare che dietro la freddezza fra i due di cui tutti parlano ci sarebbe un episodio accaduto dietro le quinte della trasmissione e mai raccontato.

In pratica lei ha proposto a Tancredi una collaborazione, ma non ha mai ricevuto risposta: “A Tancredi ho già scritto di scrivermi un bel pezzo – ha raccontato la cantante – Lui non mi calcola molto, devo dire la verità. In pratica è uno di quei giovani che comunque non mi calcolano tanto, ma non è un problema, perché anche mia sorella è così. Quindi direi che capisco la situazione”, ha concluso Arisa. Non resta che aspettare la replica dell’allievo.