I riflettori si sono riaccesi su Ariadna Romero quando il suo ex compagno e padre di suo figlio Pierpaolo Pretelli è entrato al Grande Fratello Vip. Nella Casa più spiata d’Italia il modello ed ex Velino di Striscia la Notizia ha ritrovato l’amore.

Dapprima si pensava a un flirt con Elisabetta Gregoraci, ma di fatto non si è mai acceso. Poi è arrivata Giulia Salemi ed è scoppiata la passione, tanto che mesi dopo la fine del reality i due fanno ancora coppia fissa. Ma al GF Vip ha fatto più volte capolino anche Ariadna Romero. Ha preso parte alla puntata conclusiva ma sempre con estrema discrezione, lasciando che suo figlio Leonardo e Pierpaolo si godessero il loro momento dopo i molti mesi trascorsi distanti.



Ariadna Romero, le foto insieme a Ugo Brachetti: “È un uomo speciale”

A vedere insieme Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero tanti hanno sperato in un ritorno di fiamma ma a detta di entrambi non c’era possibilità alcuna. In un’intervista a Diva e Donna, lei aveva rivelato che “è stato un grande amore e c’è tanto rispetto tra di noi. Ci abbiamo già riprovato a maggio scorso, ma ho rispettato la sua scelta, la sua decisione, la consapevolezza di cosa si può dare o meno in un eventuale ritorno. Il nostro obiettivo, da genitori, è agire sempre e solo per il bene di Leo”.





E se il cuore di Pierpaolo Pretelli è ora occupato, quello di Ariadna Romero no. O forse sì, viste le ultime foto pubblicate su Chi e che la vedono finalmente felice accanto a un altro uomo. Nell’anteprima del servizio, nel quale compaiono anche alcune foto, si legge: “Ariadna Romero e Ugo Brachetti, questione di sguardi. Le prime immagini dell’amicizia fra il petroliere, ex marito di Isabella Borromeo, e la modella, ex di Pierpaolo Pretelli”.

Sembrerebbe che Ariadna Romero e Ugo Brachetti si siano conosciuti grazie alla passione comune per i motori e, in particolare, per una Lamborghini. Per il momento, però, la scintilla non sarebbe scoccata. Il magazine di Alfonso Signorini parla di un’amicizia che ha restituito il sorriso alla bella modella cubana. “È un uomo speciale”, ha confessato lei alla rivista Chi.