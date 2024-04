“L’ho appesa al muro!”. Antonella Clerici choc: “Ho menato una mia collega”. La storica conduttrice de La prova del cuoco ha raccontato a Belve non solo chi l’avrebbe accusata di “sapere di sugo” durante il suo Sanremo, ma ha anche fatto sapere a tutti di aver alzato le mani con una collega. Francesca Fagnani è restata di sasso e divertita e si è fatta raccontare tutto. Un istante prima la stessa aveva svelato la collega che più l’ha ferita durante la sua vita, la Clerici a quel punto ha fatto sapere a tutti che si tratta di Barbara D’Urso, lo abbiamo raccontato qui.

E proprio sull’argomento colleghe la Fagnani deve essersi divertita e ha chiesto se mai fosse stata ‘violenta’ con una delle sue. E clamorosamente, Antonella Clerici ha risposto di sì. Spettatori sotto choc e incollati alla tv, quando la presentatrice ha iniziato a raccontare: “Finito il Festival di Sanremo avrei potuto chiedere la luna, ma io non ho chiesto una lira di aumento ma ho chiesto di tornare a La Prova del Cuoco, che mi era stata tolta perché ero incinta”.





“L’ho appesa al muro!”. Antonella Clerici choc: “Ho menato una collega”

E ancora Antonella Clerici: “Mi hanno sostituita proprio perché ero incinta, ma mi aspettavo che mi dicessero ‘hai avuto la bambina, riprenditi il posto’. Ma non avevano fatto i conti con il pubblico. Il pubblico lì ha fatto quasi una rivolta. Il mio posto lo ha preso Elisa Isoardi ma non c’entra niente lei. Lei ha fatto bene a prendere il programma, ha approfittato del momento, non c’entra niente”.

Antonella Clerici racconta ancora: “Quando ho ripreso La Prova Del Cuoco è stata per me una rivalsa. Me l’hanno tolta in modo sgarbato[…]. Poi una mia collega aveva detto che ero l’amante di qualcuno. Ricordo di averla appesa al muro, l’ho quasi menata” – ha detto di fronte ad una Francesca Fagnani sotto choc – “Le ho detto di non permettersi mai più di dire queste cose”.

Anto: “Disse delle cose terribili su di me e ricordo proprio di averla appesa al muro, e le ho detto non ti permettere mai + di dire queste cose nei miei confronti.”



Poi racconta la Clerici: “Non è corretto perché è a casa mia e la gente me lo viene a ridire subito. Io non faccio a botte e non faccio troppe belvate. […] I miei amici fra i colleghi? Il primo nome è Carlo Conti, ma lo è stato anche Fabrizio Frizzi, siamo sempre stati molto legati. Poi ho buoni rapporti in generale con quasi tutti”. L’intervista più bella degli ultimi tempi, brava Francesca Fagnani!

