Silvio Berlusconi, la rivelazione dopo la morte dell’ex premier. Sono trascorsi alcuni mesi dalla scomparsa del leader di Forza Italia, e come spesso accade in casi simili, alcuni dettagli trovano sempre il giusto tempo per emergere. Nelle ultime ore infatti proprio il regista e fondatore di Striscia la Notizia ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una lunga intervista per Libero che metterebbero in luce una verità che nessuno conosceva e che tirerebbe in ballo anche il nome di Silvio Berlusconi.

Il patto segreto tra Antonio Ricci e Silvio Berlusconi, la verità dopo la scomparsa dell’ex premier. È tempo di rivelazioni di cui il pubblico italiano fino a questo momento era del tutto ignaro. Nel corso dell’intervista rilasciata per Libero, Antonio Ricci fondatore dello storico tg satirico firmato Mediaset, ha fatto emergere alcuni dettagli decisamente interessanti.

Il patto segreto tra Antonio Ricci e Silvio Berlusconi, la verità dopo la scomparsa dell’ex premier: “I danni a carico mio…”

“Se mi sono rotto di fare Striscia la Notizia? No, perché sono curioso. Striscia mi permette di soddisfare quotidianamente la mia curiosità, di sfogarmi e di fare casino. È un buon modo per non annoiarmi. Siamo a quota quattrocento querele, più o meno. Nessuna persa. Anzi, una”, rivela. E ancor: “Sono stato condannato per colpa di un fuori onda di Vattimo, ma poi ho fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo e ho vinto. La cosa bella era la scritta sull’atto: “Antonio Ricci contro lo Stato italiano”, che soddisfazione”.

“Questo però non è coraggio, io la chiamo incoscienza”. […] “Qualche anno fa avevo delle rogne con Emilio Fede. Un giorno lo vedo a Milano 2, era in piazza. Io ero all’ultimo piano di un residence mansardato. Per impressionarlo sono uscito sul davanzale della mansarda e dal tetto mi sono messo a fissarlo. Poi ho realizzato che le tegole eran viscide e ho pensato che morire per Emilio Fede sarebbe stato imperdonabile. Sono rientrato”.

Poi la rivelazione su un accordo verbale, o meglio, un vero e proprio patto tra lui e Silvio Berlusconi: “Io ho sempre problemi con l’azienda. Ho stipulato un patto con Silvio Berlusconi che resiste anche con Pier Silvio: in trasmissione sono libero, ma i danni sono a carico mio. In ogni caso io non ho esclusive con nessuno, mai avute”. Nessuno, dunque, era a conoscenza delle querele a cui Antonio Ricci ha dovuto fare fronte. Una situazione non del tutto facile, non credete anche voi?