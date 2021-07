Antonino Spinalbese papà da pochissimo. Non potrebbe essere più felice in questo momento il compagno di Belen Rodriguez che, poco dopo la vittoria degli Azzurri agli Europei di calcio, mentre tutta Italia era nel pieno dei festeggiamenti, ha dato alla luce con parto naturale Luna Marì. Che è già tornata a casa e già conosciuto Santiago, il figlio che l’argentina ha avuto dall’ex marito Stefano De Martino.

Ma tornando all’hairstylist che ha fatto di nuovo battere il cuore a Belen dopo la separazione dal conduttore campano, fra poco potrebbe lasciare fidanzata e figlia per partecipare alla prima edizione di Pekin Express trasmessa da Sky e in coppia con il suocero, Gustavo Rodriguez. A lanciare questa indiscrezione è stato il settimanale Chi.

Antonino Spinalbese “in coppia con Gustavo Rodriguez a Pekin Express”



“Antonino ha conquistato tutti – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini – da Santiago a Gustavo, il papà di Belen (si dice che a ottobre possano partire insieme per Pekin Express trasmesso da Sky), ma soprattutto ha conquistato lei”. Nel cast di Pekin Express, a quanto pare non ci sarà Arisa che ha preferito Amici al programma in onda su Sky.







E stando agli ultimi rumor, un’altra delle coppie in gara arriverebbe dall’Isola dei Famosi: il vincitore di quell’edizione con il rappresentante di Saranno Isolani, Nino Formicola e Franco Terlizzi. Il sito TvBlog ha poi svelato il percorso della nuova edizione di Pekin Express: si legge che toccherà Israele, Giordania e Dubai.

“Per quel che riguarda il percorso pare quasi certo che la carovana di Pekin Express e dei suoi concorrenti attraverserà Israele, Giordania per poi approdare a Dubai, capitale dell’omonimo Emirato Arabo. Questa serie di Pekin Express verrà registrata nel prossimo autunno, precisamente fra ottobre e novembre 2021. Mentre la messa in onda dovrebbe avvenire fra la fine del prossimo inverno e l’inizio della primavera 2022”.