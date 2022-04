Antonino Spinalbese, il racconto a “Storie Italiane”. L’ex compagno di Belen e padre della piccola Luna Marì è stato il protagonista di una toccante intervista nel salotto televisivo di Rai nel corso del programma condotto da Eleonora Daniele. tanti gli argomenti affrontati tra cui anche il problema di salute a cui l’influencer ha dovuto far fronte.

Una patologia di cui Antonino Spinalbese non ha quasi mai parlato se non solo di recente. Una situazione che però merita la giusta attenzione e che solo oggi l’ex parrucchiere ha deciso di raccontare nel dettaglio. Tutto sarebbe iniziato con forti dolori che hanno poi richiesto un’indagine più approfondita.





“Mi sono sempre sentito un supereroe, scioccamente, non avevo mai avuto neanche assunto farmaci. Quando ho iniziato ad avere questi dolori mi sono incuriosito, sapevo che più tempo passava più aumentavano, mi sono davvero spaventato” sono le parole di Antonino Spinalbese.

Poi il momento della diagnosi: “Ho scoperto di avere un problema al pancreas – prosegue – Diciamo che ho il pancreas di un anziano e come la maggior parte delle malattie autoimmuni molte volte scaturiscono da noi stessi”, ha raccontato Antonino Spinalbese per il pubblico di Storie Italiane. Un racconto choc che viene alla luce dopo tanto silenzio.

Un racconto senza dubbio toccante: “Grazie ai medici sono riuscito a trovare una vita sana, che ho sempre avuto ma adesso lo è diventata di più”. Antonino Spinalbese ha aggiunto: “All’inizio è stato molto difficile perchè non potevo praticamente assumere niente, ero a digiuno con le flebo, era l’unico modo per far passare il cibo senza farlo passare per il pancreas. Subito dopo ho iniziato ad assumere carboidrati, piano piano. Adesso con l’alimentazione riesco a vivere normalmente”, conclude l’ex di Belen Rodriguez.

