Cosa ci facevano Antonino Spinalbese e Giaele De Donà appartati dietro dei cuscini. Mistero al GF Vip 7, anche se si fa per dire: è chiaro quello che stava succedendo là dietro. Tra l’altro il sito del programma ha appena caricato un video in cui si vedono i due mentre si nascondono dagli sguardi indiscreti degli altri gieffini e delle telecamere: “I Vip si accorgono che Spinalbese e la De Donà sono nascosti dalle telecamere, cosa nascondevano?”.

Parliamoci chiaro, non è certo la prima volta che i due gieffini si nascondono dalle telecamere. Come ricorderete, l’hanno fatto la scorsa settimana quando si sono messi sotto il piumone a letto e poi sul divano sotto ad un plaid. Ma non è chiaramente finita visto che adesso, l’ex compagno di Belen Rodriguez e la moglie del milionario Bradford Beck si sono dedicati un momento molto intimo in un angolo del giardino interno della casa.

Leggi anche: “Davanti a tutta Italia”. GF Vip 7, si mette male per Giaele De Donà: il marito Brad parla





Antonino Spinalbese e Giaele De Donà appartati dietro dei cuscini

Un punto strategico dove le telecamere non possono arrivare se la visuale è coperta da un muro di cuscini molto alto. Solo Patrizia Rossetti si è accorta della presenza di Antonino e Giaele dietro al muro di cuscini dicendo: “Ragazzi ma che fanno quei due? Quello? Che bello farsi i cavoli degli altri“. Edoardo Donnamaria ha subito risposto: “Ma che so matti a fa le cose qua con tutti in casa“.

Neanche il tempo di darci dentro che gli autori hanno chiamato Spinalbese e la De Donà in confessionale, ma i due non hanno sentito, così è intervenuta Antonella Fiordelisi: “Adesso dovete andare in confessionale a dire che cosa avete fatto davvero lì dietro. Visto che in quel punto le telecamere non possono arrivare. Guardate hanno fatto il muro di Berlino. E la coperte poi… non servirebbe perché le telecamere non riprendono in quel punto. Sarà contenta Ginevra Lamborghini“.

Appena usciti Attilio Romita ha iniziato a canticchiare la marcia nuziale non appena i due coinquilini sono usciti da dietro al paravento. Tutti hanno iniziato a cantare a squarciagola fino a che Antonella ha detto: “La coperta oramai non vi serve più”. Chissà come la prenderà il marito di Giaele.

Leggi anche: “Se n’è andato così”. GF Vip, Antonino Spinalbese: il racconto choc sulla morte del padre