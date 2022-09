Le indiscrezioni lo sostenevano da mesi e alla fine Antonino Spinalbese, l’ex di Belen, è entrato davvero al GF Vip 7. Ventisette anni, l’ex hair stylist e oggi “imprenditore creativo” è nella Casa dalla prima puntata, quella andata in onda lunedì 19 settembre 2022, e anche nella clip di presentazione ha parlato dell’argentina, pur senza mai nominarla.

Ci ha pensato Alfonso Signorini a dire espressamente il nome Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, in diretta, ha subito virato il discorso sulla figlia Luna Marì, avuta appunto dalla relazione con la showgirl. Della bimba ha parlato anche in questi giorni con i nuovi coinquilini. Ha detto che per lui “è tutto” e che già gli manca da morire.





Antonino Spinalbese Belen, scatta la censura al GF Vip 7

La piccola è nata a Padova, perché c’è un reparto super specializzato nel far nascere i bambini – ha raccontato Antonino Spinalbese a proposito della figlia avuta da Belen – Sì c’è un team molto rinomato per questo. Avere un figlio ti cambia totalmente la vita. Pensa che io da giovane volevo sposarmi e non volevo figli. Dicevo sempre che non mi vedevo papà e invece poi la vita ti mette davanti a cose inaspettate. Però non rinnego nulla con la mia ex, anche perché poi abbiamo avuto una bimba splendida”.

Secondo i rumor Belen avrebbe messo in guardia Antonino Spinalbese gli avrebbe chiesto di non parlare di lei ma, e era inevitabile, è già successo. Nella notte Charlie Gnocchi ha chiesto al coinquilino come mai è finita la loro relazione. Lui non ha avuto problemi a rispondergli ma quando ha detto che “se ne andava di casa” è scattata la censura e la regia ha subito cambiato stanza.

“C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo – ha raccontato il vippone – C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Se uno si vuole bene dici che basta? Oddio non lo so se basta il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando. […] Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre sarei andato via all’estero”. E qui le telecamere hanno cambiato soggetti.