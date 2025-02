Antonella Mosetti e la rivelazione (choc?) a “Storie di Donne al Bivio“. La showgirl ha fatto il suo esordio in tv nel 1993 tra le ragazze di Non è la Rai. Poi ha preso parte a diversi programmi tv come “Ciao Darwin”, “Paperissima Sprint” e “Casa RaiUno”. Ha anche recitato nel film “C’era un cinese in coma” e nella serie “Mamma per caso”. Ma il suo presente è su 0nlyfans.

Come molti altri vip del mondo dello spettacolo Antonella Mosetti ha deciso di aprire un profilo sul famoso portale che consente di caricare contenuti a luci rosse. Ospite di Monica Setta nel programma di Rai 2 la conduttrice ha raccontato la sua esperienza e fatto alcune rivelazioni sulle richieste più ‘strane’ ricevute dagli utenti. La puntata andrà in onda domani, mercoledì 5 febbraio, alle 23:30.

Antonella Mosetti e le richieste più strane su OF

Antonella Mosetti ha raccontato: “Mi chiedono di tutto su OF, la cosa più curiosa? La foto di una gamba cosparsa di miele. C’è chi si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome e chi mi dà 2 mila euro per l’immagine del mio piede con sopra la schiuma da barba. Mi hanno trattata come la pecora nera, ma sono solo stata un’apripista”.

La showgirl ha poi svelato di essere stataa presa di mira: “Prendevano le mie foto dai social e le riassemblavano con fotomontaggi in cui apparivo nuda. Allora preferisco spogliarmi io e decidere fin dove arrivare”. In seguito Antonella Mosetti ha fatto una rivelazione: “Faccio nudo ma mi sono messa dei paletti. Per un video p***o con me che facevo l’amore con il mio uomo mi avevano proposto anche 50mila euro. Ma io queste cose le disprezzo e non le farò mai”.

Antonella Mosetti ha parlato anche delle sue storie d’amore. Ha avuto una relazione con Aldo Montano, col quale voleva costruire una famiglia, ma ha avuto due aborti spontanei. Poi si è sposata con Alex Nuccetelli, padre della sua unica figlia Asia, infine ha avuto una storia con un uomo francese col quale però ha chiuso: “Da quando ho perso mio padre tutto è cambiato. Ho sofferto troppo per poter soffrire ancora a causa di un amore difficile”.

