Antonella Fiordelisi smascherata. Ancora novità e colpi di scena sulle vicende che hanno tirato in ballo l’ex fidanzato della concorrente del GF Vip 7. Il tanto discusso ingresso di Gianluca Benincasa nella casa più spiata d’Italia è andato incontro alla ferrea posizione del papà della gieffina Stefano Fiordelisi che ha presentato un esposto contro di lui con l’accusa di stalking. Ma le sorprese non finiscono qui e infatti c’è chi ha vuotato il sacco.

Francesco Chiofalo smaschera Antonella Fiordelisi. Gianlunca Benincasa non potrebbe avvicinarsi alla gieffina e sulla questione alquanto delicata sarebbe stato lui ad asprimersi con chiarezza: “Il mio manager mi ha appena chiamato per dirmi che la quarantena è finita e che non posso più entrare nella Casa. Perché è arrivato un esposto in cui mi si accusa di stalking nei confronti di Antonella”. Dopo l’annuncio, la rivelazione: “Purtroppo, trattandosi di un esposto fatto in Procura e non di una semplice denuncia, la produzione del Gf non ha potuto farci niente. Da quello che ho capito, l’esposto è stato presentato già da qualche giorno. Loro sostengono che io sia uno stalker e che già in passato mi sia comportato male nei confronti della figlia”.

Leggi anche: “Allora esci dal GF Vip”. Alfonso Signorini choc con Antonella Fiordelisi: gliel’ha detto chiaro





Francesco Chiofalo smaschera Antonella Fiordelisi. La verità su quello che è successo tra lei e Gianluca Benincasa

Ma Gianluca Benincasa avrebbe un’altra versione dei fatti: “Cosa assolutamente falsa e che posso dimostrare. Ho i video che testimoniano che avevo un rapporto meraviglioso sia con Antonella che con i suoi genitori” per poi aggiungere: “Antonella è stata la mia fidanzata fino a prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip”. Sulla vicenda è intervenuto anche Francesco Chiofalo a favore di quanto espresso dall’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi: “C’è poco da pensare, Gianluca ha detto la verità, quella che tutta Salerno e le persone che li conosco sanno. Compreso il sottoscritto. Infatti lo dissi subito appena lei entrò nel programma dichiarandosi single che non era vero e che in realtà erano super fidanzati in casa e che fingeva di essere single con la complicità di lui solo per entrare nel cast del programma”.

E ancora: “E lui ha sbagliato a essere suo complice perché si è forzato per amore di lei a fare questo teatrino che non voleva fare. Dove l’unico a rimetterci davvero è stato lui. E dissi personalmente anche a lui la stessa cosa a settembre quando iniziò il programma. Ma non mi diede ascolto, volle continuare a reggerle il gioco”. Antonella Fiordelisi smascherata, le rivelazione di Francesco Chiofalo si concludono con queste parole: “Adesso finalmente ha detto la verità, verità che ha preferito fino a ora tenere per sé nella speranza di tenersi buona Antonella una volta uscita dalla Casa del Gf Vip”.

“Ma adesso che ha capito che tutto è perduto ha gettato la maschera e ha detto tutta la verità. Mi dispiace perché è un bravo ragazzo e ha sofferto molto tutto questo teatrino. Anche se secondo me ha sbagliato a farsi strumentalizzare e usare così. Ma penso si sia pentito amaramente di essere stato suo complice in tutto questo. Io al posto suo non lo avrei mai fatto!