Antonella Clerici ha da poco salutato il suo pubblico di È sempre mezzogiorno, il fortunato programma in onda su Rai1. Ma per poco perché prima dei saluti e i ringraziamenti di rito la conduttrice ha dato appuntamento a settembre. Al 13 settembre per la precisione, con tante belle novità e sorprese per il suo affezionato pubblico.

Su Instagram, poi, dove Antonella Clerici continua a essere molto attiva, ha dato un’altra grande anticipazione ai telespettatori: sono già in corso i lavori per la nuova edizione di un’altra trasmissione molto seguita, The Voice Senior. E la conduttrice ha quindi anticipato la data in cui inizierà: il 19 novembre è il giorno da segnare sul calendario per godersi tanta buona musica e le storie dei protagonisti della seconda edizione del talent.

Antonella Clerici, ufficiale: torna in tv con The Voice Senior



Siamo ancora a luglio e a proposito di The Voice Senior, il talent musicale con protagonisti concorrenti over 60 che si presenteranno davanti ai quattro giudici per l’esibizione alla cieca, quella che fino a poco tempo fa era una voce ora trova conferme. Ufficiale: Antonella Clerici tornerà in onda con The Voice Senior fra qualche giorno, esattamente sabato prossimo, 10 luglio 2021, con le repliche.







Il pubblico potrà quindi rivedere le puntate andate in onda tra novembre e dicembre del 2020. Ma The Voice Senior non andrà in onda di venerdì, com’è avvenuto alla fine dello scorso anno, ma troverà collocazione nel sabato sera di Rai1 e farà compagnia ai telespettatori per cinque settimane. Un’occasione per rivedere in tv Antonella Clerici ma anche con i coach: Al Bano in coppia con la figlia Jasmine Carrisi, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio.

Se il sabato sarà il giorno dedicato a The Voice Senior di Antonella Clerici, che ha portato a casa un grande successo con questa sfida, nella programmazione estiva della Rai il venerdì lascerà spazio ai grandi show che hanno tenuto compagnia al pubblico, come Top Dieci con Carlo Conti e Canzone Segreta con Serena Rossi mentre la domenica le repliche di Vivi e lasci vivere con Elena Sofia Ricci.