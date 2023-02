“Sempre più straordinaria”. Antonella Clerici non la ferma più nessuno: la bellissima notizia

Ancora una volta si è dimostrata straordinaria Antonella Clerici. La bellissima notizia ha fatto felicissima anche la Rai, che ha festeggiato indubbiamente insieme a lei. Puntare sulle sue qualità umane e professionali è ormai una garanzia per la televisione pubblica italiana. La sua empatia col pubblico e l’incredibile bravura nel condurre le sue trasmissioni l’hanno premiata quasi sempre. E anche stavolta ha appreso qualcosa di molto importante, che le ha reso la giornata del 4 febbraio indimenticabile.

Antonella Clerici ha ricevuto quindi questa bellissima notizia, con la Rai che non può fare altro che applaudirla. Qualche giorno fa invece lei si è commossa a È sempre mezzogiorno per una lettera di una telespettatrice: “Pesavo 35 chili, non sopportavo mi si parlasse del cibo da assorbire per salvarmi. E tu, Antonella, con la tua simpatia e allegria coraggiosa, con la tua professionalità hai usato una chiave diversa. La prova del cuoco era l’unico momento della giornata in cui associavo il cibo a qualcosa di gioioso e piano piano”.

Antonella Clerici, bellissima notizia per lei e per la Rai

Per Antonella Clerici la bellissima notizia ha riguardato anche la Rai, infatti si fa riferimento a The Voice Senior. La puntata è andata in onda venerdì 3 febbraio su Rai1 e si è scontrata con la concorrenza di Canale 5. Su quest’ultimo canale è stata trasmessa la fiction Fosca Innocenti di Vanessa Incontrada, che ha deluso le aspettative nella puntata conclusiva. Infatti, per quanto concerne gli ascolti televisivi, non è andata oltre i 2 milioni e e337mila telespettatori con uno share che si è fermato al 14%.

Parlando invece di The Voice Senior, ha sfondato il muro dei 4 milioni di spettatori, precisamente 4 milioni e 65mila. Lo share è stato pari al 24,6%, quindi oltre 10 punti in più rispetto a Fosca Innocenti. A Rete 4 Quarto Grado ha conquistato 1 milione e 119mila telespettatori e su Rai2 N.C.I.S. 837mila spettatori. Una notizia fantastica per Antonella Clerici, che si è confermata alla grande anche nelle scorse ore. E probabilmente il futuro del programma non potrà che essere ancora più interessante.

Intanto, durante la puntata di The Voice Senior, mentre un cantante si stava esibendo, tutti i giudici avrebbero voluto girarsi, ma a causa di un problema tecnico, le poltrone si sono bloccate. Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri hanno provato più volte a premere il pulsante, ma le loro postazioni non si muovevano