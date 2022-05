“Al posto di Antonella Clerici”. La decisione della Rai è presa: cosa succede in tv

Antonella Clerici sostituita dalla Rai. Leggendo subito questa frase, potrebbe esserci preoccupazione massima da parte dei telespettatori, ma non stiamo comunque parlando di un licenziamento. Nonostante questa necessaria premessa, la notizia è tutt’altro che positiva per l’affezionato pubblico Rai, che ama alla follia il servizio offerto dalla conduttrice. Purtroppo però i vertici della tv pubblica italiana hanno già assunto la loro decisione e non ci saranno dietrofront o colpi di scena.

Dunque, Antonella Clerici sarà sostituita dalla Rai a breve per una ragione molto precisa. La donna soltanto qualche giorno fa aveva invece fatto sapere nella sua trasmissione: “Sventoliamo tutti i nostri ventagli possibili e immaginabili perché è arrivato Hannibal, questo anticiclone che sta portando un caldo, davvero un vento caldo dell’estate perché sembra luglio e invece siamo ancora a maggio. Quindi le solite raccomandazioni, che non pensavo di farvi in questa stagione, ma bevete molto, limitate le uscite”.





Antonella Clerici sostituita dalla Rai dal 6 giugno

Tra poco Antonella Clerici sarà sostituita dalla Rai perché è in arrivo la stagione estiva. Come succede praticamente ogni anno, il suo programma È sempre mezzogiorno andrà in ferie. I risultati della trasmissione sono stati davvero molto soddisfacenti per il primo canale della tv pubblica, ma inevitabilmente anche a lei spetta avere una pausa prima di ripartire prossimamente. E si è già scoperto chi prenderà il posto della popolare e amatissima presentatrice televisiva.

Stando al sito TvBlog, è ormai sicuro che a partire dal prossimo 6 giugno non ci sarà più Antonella Clerici nel piccolo schermo. Sarà sostituita dalla trasmissione Camper, condotta dai colleghi Tinto e Roberta Morise. Si era vociferato da tempo di questo cambiamento, ma adesso sono stati anche comunicati ulteriori particolari su altre due persone che saranno protagoniste in questo programma televisivo. Andiamo a scoprire insieme chi vedremo anche durante Camper.

Ci saranno a Camper anche Elisa Silvestrin, che guiderà il camper, e Federica De Denaro, che parteciperà al programma da uno degli studi della Rai, situato nella capitale Roma. Blogo ha anche rivelato che dal 6 al 10 giugno il viaggio della trasmissione sarà nella regione Campania e poi dalla settimana successiva si sceglierà un’altra location, che sarà ufficializzata a breve.

