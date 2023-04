Ci avviamo ormai sempre più verso la stagione estiva, ma le notizie sul mondo della televisione continuano ad uscire fuori con sempre maggiore costanza. E ora è toccato ad Antonella Clerici scoprire una decisione presa dalla Rai in questi giorni, che ora è stata praticamente ufficializzata. Il pubblico stava aspettando questa comunicazione da tempo e ora è arrivato il momento di dirlo a tutti. Lei sarà già stata contattata dai vertici di viale Mazzini e avrà quindi appreso tutto.

Antonella Clerici, oltre che per questa decisione della Rai, è stata protagonista nel recente passato di un episodio alquanto curioso verificatosi nella sua trasmissione È Sempre Mezzogiorno. Mentre canticchiava la canzone di Francesco Baccini, Ho voglia di innamorarmi, in onore della buonissima ciambella alla panna e fragole che i cuochi stavano preparando, è accaduto un qualcosa di totalmente inaspettato. La conduttrice ha esclamato: “Oddio! Scusate, c’è un piccione in studio“.

Antonella Clerici, importante decisione della Rai

A dare in anteprima la notizia è stato il sito DavideMaggio, sempre sul pezzo. L’attendibilissimo sito ha scoperto una cosa importante su Antonella Clerici. Una decisione attesa quella della Rai, dato il successo riscosso dal programma della conduttrice. Nonostante in estate quasi tutte le trasmissioni sono stoppate, la televisione pubblica italiana ha trovato un ottimo compromesso per mantenere alti i livelli degli ascolti. Vediamo cosa è stato deciso dall’alto.

La scelta della Rai riguarda The Voice Senior, la cui ultima edizione è stata conquistata da Maria Teresa Reale, che faceva parte della squadra di Clementino. Non ci saranno nuove puntate, infatti per questo occorrerà pazientare e attendere i mesi invernali. Ma da venerdì 28 luglio su Rai1, secondo DavideMaggio, saranno mandate in onda le puntate in replica della scorda edizione. E la tv pubblica spera ovviamente che i grandi ascolti televisivi siano confermati, seppur il programma sia già stato visto da milioni di telespettatori qualche mese fa.

The Voice Senior è giunto alla terza edizione. La puntata di esordio è datata 27 novembre 2020 e il primo vincitore è stato Erminio Sinni, appartenente al team di Loredana Bertè. La seconda edizione è invece stata vinta da Annibale Giannarelli di Gigi D’Alessio.