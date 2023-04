Anche oggi, martedì 11 aprile, è andata in onda una nuova puntata del noto programma È Sempre Mezzogiorno su Rai 1. A presentarlo è la famosissima conduttrice Antonella Clerici ed ogni giorno sono presenti dei cuochi che si cimentano nel preparare piatti speciali ed allo stesso tempo semplici, così da permettere a casa di replicarli. Proprio oggi, durante la preparazione di una ciambella squisita, è accaduto un qualcosa di insolito all’interno dello studio del cooking show.

Ricordiamo che al fianco di Antonella Clerici vi sono anche altre figure che si alternano. Ad esempio il cosiddetto ‘tuttofare’ Alfio Bottaro e lo chef Lorenzo Biagiarelli, il quale è diventato molto noto al pubblico italiano anche per essere il compagno di Selvaggia Lucarelli e per aver partecipato al talent show presentato da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le Stelle. Torniamo però a parlare del clamoroso imprevisto che è accaduto durante la messa in onda di È Sempre Mezzogiorno.

È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici e l’irruzione nello studio

Mentre Antonella Clerici canticchiava la canzone di Francesco Baccini, Ho voglia di innamorarmi, in onore della buonissima ciambella alla panna e fragole che i cuochi stavano preparando, è accaduto un qualcosa di totalmente inaspettato. La conduttrice ha esclamato: “Oddio! Scusate, c’è un piccione in studio“. I cameramen di È Sempre Mezzogiorno hanno poi subito inquadrato questo animale che volava per tutto lo studio del programma. Antonella ha poi continuato dicendo: “Adesso gli apriamo le porte e lo facciamo uscire”.

Ciò che ha fatto molto divertire il pubblico riguarda soprattutto la scenografia presente dietro al volatile in studio. Generalmente infatti questa rappresenta un bosco e spesso vengono inquadrati degli animali come conigli, scoiattoli e la protagonista di uno dei giochi di È Sempre Mezzogiorno, ovvero la mucca Lola. Questa volta però, a differenza delle altre, si è trattato di un vero e proprio animale che vagava lì. Tra le risate del pubblico e dei cuochi lì presenti, la Clerici ha anche affermato: “Lasciatelo nel suo habitat naturale”.

Antonella ha continuato dicendo: “Comunque poi voi dite che non è veramente un bosco reale”. Alcune persone presenti nello studio hanno poi fatto notare che, essendo il bosco finto, magari il vero habitat del volatile è la cucina. Ovviamente il tutto affermato con grande ironia per completare il momento esilarante accaduto stamattina su Rai 1.