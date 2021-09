Antonella Clerici, il regalo della figlia Maelle per il compleanno del nonno. Una vera festa ma anche un traguardo importante per il papà della conduttrice. E mentre tutti si apprestano ad appendere addobbi e palloncini colorati, Maelle non può che sorprendere tutti con un regalo davvero speciale.

Compie la bellezza di 85 anni papà Giampiero. E per la grande occasione non poteva mancare un post su Instagram e gli auguri di amici e colleghi: “Auguri papà, sei una forza”. La conduttrice di È sempre un altro giorno non poteva che essere al fianco del festeggiato e della sorella Cristina, a cui è legatissima. Uno scatto di famiglia sigillato per sempre dai loro sorrisi.

E papà Giampiero viene inondato di auguri anche da molti colleghi della figlia. Si legge il commento di Caterina Balivo: “I tuoi occhi”, ma anche Rita Dalla Chiesa: “Auguroni al tuo papà”, e Simona Ventura: “Auguri al tuo papà”, oltre a quelli ricevuti da parte di Alberto Matano, Federica Panicucci, Mietta, Andrea Mainardi e Gino Sorbillo.





E la nipotina Maelle? Nel bel mezzo della festa per gli 85 anni del nonno, la figlia di Antonella Clerici fa capire subito di che pasta è fatta. Il regalo non poteva che essere fatto con le proprie mani. Coloratissimo e decisamente invitante: la torta per il nonno è un regalo davvero super.

“Torta per il nonno fatta da Maelle”, scrive mamma Antonella soddisfatta, mentre mostra a tutti il risultato finale. Una vera e propria pasticcera, Maelle non poteva che apprendere da mamma Clerici i trucchi del mestiere, oltre che uno splendido sorriso.