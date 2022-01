“Un momento complicato”. Antonella Clerici, lo sfogo in diretta: “Tanti problemi, è giusto dirlo”

“È sempre Mezzogiorno”, con Antonella Clerici difficile annoiarsi. Nel giro di un paio di giorni sono successe cose curiose nel corso delle ultime puntate del programma in onda sulla Rai. Martedì 18 gennaio la trasmissione ha prima fatto venire l’acquolina in bocca a tutti, grandi e piccini, con gli “school buns”. Si tratta di un dolce che si può preparare in anticipo e poi congelare, ideale come merenda.

Li ha cucinati il bravo Fulvio Marino che ha anticipato di poco il servizio sulla food blogger Angela Frenda con la quale si è parlato di tante cose, tra cui pure Diabolik. Proprio sull’eroe, o meglio antieroe, dei fumetti Alfio Bottaro ha voluto fare uno scherzo ai presenti in studio. Mentre Cristina Lunardini cucinava un uomo completamente mascherato di nero ha fatto sobbalzare Antonella Clerici: “Oddio che spavento!”. Anche nella puntata di questa mattina l’imprevisto si è materializzato. Ma stavolta c’era poco da ridere.

Da diverso tempo non si avevano notizie di Federico Quaranta, noto e apprezzato conduttore e produttore di programmi radio-televisivi. L’inviato di Antonella Clerici è ricomparso proprio quest’oggi, giovedì 20 gennaio. Quando si è collegato la conduttrice di È sempre mezzogiorno gli ha chiesto come stesse e lui ha risposto: “Abbastanza bene”.





Effettivamente Federico Quaranta non è apparso in forma smagliante e così ha spiegato. Il conduttore radiofonico ha raccontato di essere stato in vacanza con la famiglia. Desiderava che sua figlia Petra, 3 anni e figlia della compagna Giorgia Iannone De Sousa, vedesse la neve. Non poteva immaginare invece che in quelle giornate facesse capolino il Covid. Così ha dovuto attendere il tampone negativo. In ogni caso, da buon professionista qual è, Federico in tv ha portato a termine il servizio come se nulla fosse.

È stata invece Antonella Clerici che, notando l’affaticamento del collega, lo ha invitato a riprendersi in fretta. Ma Federico Quaranta non ha voluto soffermarsi troppo sulla questione e l’ha liquidata così: “È la difficoltà di chi lavora all’aperto”. Ad inizio puntata, invece, citando le dichiarazioni di Carlo Verdone, la Clerici ha voluto mandare un messaggio-dedica ai tanti insegnanti alle prese con tante difficoltà, più del solito: “Si sta vivendo un momento complicato e pensavo alle scuole e agli insegnanti sballottati tra contagi, dad e quarantene.

La chiosa finale non può che trovare d’accordo tutte le persone dotate di buon senso: “Bisognerebbe avere più rispetto per queste persone – dice Antonella riferendosi ai maestri – che sono gli allenatori dei giovani di domani. I nostri giovani sono sotto pressione, isolati e hanno tanti problemi non solo per la scuola ma anche per la socializzazione tra di loro”.