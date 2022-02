Puntata di ‘È sempre mezzogiorno’ complicatissima per Antonella Clerici. La conduttrice televisiva ha avuto non poche difficoltà a iniziare la trasmissione con la sua solita grinta e spensieratezza nella giornata di giovedì 24 febbraio, visto che erano arrivate prima delle notizie terribili. Già sui social network aveva manifestato tutta la sua preoccupazione, ma poi ha approfittato dell’appuntamento in diretta per rivolgersi direttamente ai telespettatori ed esprimere il suo triste pensiero.

Circa una settimana fa Antonella Clerici aveva riferito di un incidente occorso al sommelier Andrea Amadei: “Non lo vediamo da tre settimane e sono sempre abituata a dire cosa succede nella nostra famiglia. Lui è caduto, andando a sciare”. E il diretto interessato aveva aggiunto: “Sono stato tre settimane fermo a letto, mi sono rotto l’osso sacro ed è un dolore molto forte. Soprattutto mezz’ora dopo la caduta perché all’inizio è caldo. Adesso sto diciamo molto meglio, sto al 70% e il peggio è passato”.

Antonella Clerici ha preso la parola e ha potuto cominciare con la sua trasmissione su Rai 1, dopo l’edizione straordinaria del Tg1, che ha dovuto parlare dell’attacco militare della Russia all’Ucraina. E la presentatrice ha dichiarato davanti alle telecamere: “Eccoci nel nostro mezzogiorno, per me è complicato quando si entra nelle vostre case dopo aver sentito queste terribili notizie. Monica Maggioni ci ha preso per mano e ci ha raccontato tutto, la guerra è realtà e sembra che la storia non ci abbia insegnato nulla”.





In seguito quindi agli ultimi gravissimi avvenimenti in territorio ucraino, Antonella Clerici si è lasciata andare ad un altro commento, condiviso praticamente da tutti, visto che in tempo di pandemia nessuno poteva immaginarsi anche questo dramma: “Dopo il Covid pensavamo di tirare un sospiro di sollievo e invece niente. Putin dichiara guerra e donne e bambini sono spaventati e in fuga, ma non si sa dove andranno. Crollano in mercati, sale ancora il costo del gas ed è una situazione indescrivibile. Non ci meritavamo tutto questo”.

Prima di concludere questo delicatissimo argomento e di proseguire con il resto del programma, Antonella Clerici ha detto ancora in tv: “Questa guerra rischia di coinvolgere tutti gli equilibri del mondo, oggi è giovedì grasso e avevamo fatto la spesa pensando ad altro, ma non riusciamo sempre più a controllare quello che accade”. La conduttrice è parsa davvero molto colpita dagli eventi come tutte le persone in Italia e all’estero.