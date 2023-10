Antonella Clerici sempre più protagonista nella mattinata italiana, il suo programma “È sempre mezzogiorno” è ormai punto di riferimento. Motivo? Gentilezze e spontaneità come quando in studio era tornata Anna Moroni di cui era stata collega a La prova del cuoco su Rai 1. Quest’ultima aveva insegnato con pazienza le regole base della sua cucina alla conduttrice e fin dal primo momento sono diventate grandi amiche.

>“La verità su mamma e papà”. Carlos Corona costretto a rompere il silenzio sulla guerra tra i genitori. E a sorpresa si fa vedere con Nina Moric

Poi nel 2018 aveva deciso di lasciare il programma a seguito dell’addio della padrona di casa, poi sostituita da Elisa Isoardi. Da quel momento in poi Anna Moroni è apparsa rare volte in tv ma aveva voluto fare una sorpresa in diretta a è sempre mezzogiorno. Sorpresa che Antonella ha avuto anche oggi durante il gioco del bonsai.





Antonella Clerici, gaffe di un concorrente: “Raccomandati”

Un gioco che consiste nell’indovinare il numero di foglie sul bonsai accanto ad Antonella Clerici ed il premio in palio, di questi tempi, non è affatto male: un bel gruzzoletto in buoni spesa da spendere al supermercato. Cosa è successo? Dopo la classica chiamata da casa per partecipare al gioco dall’altro capo del telefono la concorrente ha iniziato a parlare, probabilmente ignara di essere in onda.

Si è rivolta verso qualcuno accanto lei e con fare di protesta ha detto: “Hanno detto che ero la prima de questo e invece mo hanno passato un’altra. Queste so’ raccomandate”. Alludendo che ci fosse un trucco dietro il gioco volto a favorire qualcuno. Parole che non sono passate di certo passata inosservata a casa, ma neanche ad Antonella Clerici che, con espressione confusa e divertita, ha ripetuto più volte.

– Pronto?

– M'hanno detto che ero prima de questa e invece hanno passato un'altra. Questa è raccomandata 😂 #esempremezzogiorno pic.twitter.com/Fb2WEGDh2q — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 16, 2023

“Pronto? Eh?”, e solo in quel momento la concorrente si è resa conto di essere in onda e al telefono, in diretta. Tra un po’ di confusione e l’imbarazzo della concorrente, Antonella Clerici ha subito cercato di smorzare la tensione dicendo: “Ciao, sentivo che parlavi non so di che cosa. Non pensavi di parlare con me, parlavi anche con il centralino, quindi magari pensavi di giocare”. La concorrente ha immediatamente riposto: “No, no, no, salve sono Maria”, con palese imbarazzo.