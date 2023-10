Carlos Corona rompe il silenzio e parla dei genitori Nina Moric e Fabrizio. Sono giorni – settimane? mesi? anni? – che l’ex re dei paparazzi e la modella croata si lanciano frecciate e accuse reciproche. Accuse che hanno coinvolto a più riprese anche il figlio, oggi 21enne. Qualche giorno fa il papà ha rivelato che il ragazzo soffre di una malattia psichiatrica, la psicosi acuta transitoria. Poi se l’è presa con la madre.

“Io non riesco a colpevolizzarla o odiarla – ha detto Fabrizio Corona – lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui”. Recentemente si era parlato anche di un furto di 50mila euro, ma proprio in queste ore è intervenuto direttamente Carlos che ha rilasciato importanti dichiarazioni.

Leggi anche: “Mio figlio è malato”. Fabrizio Corona choc, parla della malattia di Carlos





Carlos Corona sui social: “Nessuna guerra tra i miei genitori”

Carlos Corona ha condiviso un video nel quale compare al fianco della mamma Nina Moric: “Chi ha parlato aveva interesse di andare in tv ed essere pagato e dire le cose per gratificare il suo ego. Io vorrei dire le cose come stanno, secondo me. Il problema è che la gente, anche per colpa mia, ha un’idea distorta delle cose. Quello che dicono che mia madre è sparita, non è così, e non c’è nessuna guerra in atto, nessuno ha offeso o insultato, c’è stato un grande chiacchiericcio. Io posso vedere mio padre, mia madre, quando voglio, siamo persone civili”.

Insomma Carlos smentisce la versione di una guerra continua tra i genitori – che tra l’altro loro stessi hanno contribuito a creare – poi aggiunge: “Non c’è nessun conflitto, quello che è stato riportato sono cose travisate, non sono cose attendibili. Non c’è stato nessun tipo di furto, potete crederci o no, io non ci ricavo nulla. Comunque voglio dire che l’importante è fare le cose con libertà e spontaneità, perché uno se lo sente e lo vuole fare”.

Carlos Corona sembra riferirsi all’intervista di Fabrizio Corona a Belve. Ma anche al video del 2022 in cui compariva col papà che accusava la mamma di aver sottratto 50mila euro. Allora il ventenne sembrò confermare le parole del padre, adesso invece la versione è completamente diversa. Alla fine Carlos conclude con un messaggio al ‘popolo di instagram’: “Sapete che il sonno è importante, cara gente che lavora e fatica, buonanotte e un abbraccio”.

“Non lo fare…”. Fabrizio Corona a Belve, il figlio in mezzo: cosa è successo con Francesca Fagnani prima della puntata