Momento molto delicato per Anna Tatangelo tornata in tv alla guida di Scena da un matrimonio. La cantante, che pochi settimane fa aveva annunciato il suo fidanzamento con Livio Cori, nelle settimane scorse si era lasciata andare ad una confessione raccontando di aver affrontato il trauma della separazione da Gigi D’Alessio grazie alla psicoterapia. “Mi ha aiutato a concentrarmi su me stessa e su ciò che mi fa stare bene. Sembra una frase fatta, ma riuscire a farlo è davvero difficile. Ed è lì che poi trovi la forza per rinascere”.



Un momento che Anna Tatangelo ha faticato a buttarsi dietro le spalle. Ma che ora le permette di guardare al suo futuro lavorativo. Ieri la punta del suo programma non ha brillato. A darne notizia è Davide Maggio. Su Rai1 Domenica In è la scelta di 2.078.000 spettatori con il 20.5% nella prima parte e di 2.048.000 spettatori con il 19.8% nella seconda (presentazione 1.970.000 – 19.2%, i Saluti di Mara 1.880.000 -17.2%). Da Noi… A Ruota Libera segna il 15.2% con 1.784.000 spettatori.





Anna Tatangelo battuta nella gara degli ascolti da Domenica in



Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 1.797.000 spettatori con il 17.7%, Beautiful 1.287.000 (12.7%), Scene da un Matrimonio di Anna Tatangelo 954.000 (9.4%) e Una Vita 908.000 (8.8%). Verissimo – Le Storie registra il 13.9% con 1.619.000 spettatori (Verissimo – Le Storie Preshow 1.183.000 – 11%). Su Rai2 Mompracem ha convinto 311.000 spettatori (3.1%) e il Ciclismo Parigi-Roubaix 946.000 (8.9%).



Non solo per Anna Tatangelo, per tutta Mediaset è stata una giornata tribolata. Nella serata di ieri, domenica 17 aprile 2022, su Rai1 Papa Francesco e il Racconto dei Vangeli, in onda dalle 21.30 alle 22.37, ha conquistato 2.937.000 spettatori pari al 14.1% di share (dettaglio: il Contributo di Roberto Benigni, in onda dalle 21.31 alle 21.49, sigla il 15.9% con 3.413.000 spettatori e il Volto dei Vangeli, in onda dalle 21.49 alle 22.36, il 13.3% con 2.733.000 spettatori).



Su Canale 5 Gli Eredi della Terra, in onda dalle 21.26 alle 24.15, ha raccolto davanti al video 1.563.000 spettatori pari all’8.9% di share. Risultati al di sotto delle aspettative. Ora Anna Tatangelo è attesa al riscatto domenica prossima.

