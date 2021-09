“Chi c’è al posto suo”. Brutta notizia per Anna Tatangelo, la decisione a sorpresa di Mediaset

Brutto colpo per Anna Tatangelo. Solo qualche giorno fa la cantate era tornata a parlare del suo rapporto Gigi D’Alessio. “Ho sofferto per il matrimonio che non c’è stato”, aveva detto nel corso di una lunga intervista in cui aveva toccato molti temi. Dal lavoro all’amore con il nuovo compagno. Da qualche mese infatti nella vita della cantante un nuovo amore, quello ormai reso ufficiale dal primo scatto di coppia con Livio Cori, ma anche tanti piccoli passi da compiere senza bruciare tappe che richiedono gradualità.



“L’amore è il motore di tutto, nel bene e nel male. Però non ci ho capito nulla, sto ancora studiando. Oggi prima di buttarmi in un nuovo rapporto ci penserei mille volte o comunque lo farei diversamente”. Diversa, come molte volte i giornali di gossip l’hanno fatta sentire. “Mi sono sentita giudicata in tutto, per il trucco, per le sopracciglia, le scarpe, per tutta una serie di cavolate”.



E ancora: “Avevo solo 18-19 anni, però mi attaccavano lo stesso sempre e senza pietà quando avrebbero dovuto magari attaccare la mia musica”. Una dolorosa parentesi passata. Oggi Anna Tantangelo è tutta concentrata sul lavoro. Ma proprio dal lavoro arrivano le nuove grane. Il suo nuovo format, Scene da un matrimonio, non partirà più il prossimo 19 settembre come annunciato qualche tempo fa. A comunicarlo Mediaset con una nota stampa.







La data più prossima per l’inizio del nuovo programma di Anna Tatangelo è il 3 ottobre. Al suo posto, nel quadro dell’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica, Mediaset ha chiesto al team produttivo di Amici di andare in onda per due settimane non il sabato come di consueto ma la domenica per contrastare Mara Venier.



Anna Tatangelo userà il tempo per godersi il fidanzato Livio. Sulla loro storia, nei giorni scorsi, aveva fatto luce un’amica. “Anna crede molto nella storia con Livio, tanto che è andata in vacanza con lui in Puglia e ha portato pure suo figlio, segno che tra loro c’è completa armonia, infatti fanno molti progetti insieme”. La cantante, dunque, appare “serena” e, a detta dell’amica, “Livio la fa stare bene”.