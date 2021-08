“Gelosie, malumori…”. Anna Tatangelo, non ci sono buone notizie per lei: esce fuori una verità scomoda

Anna Tatangelo sta vivendo dei momenti super emozionanti anche a livello personale. Dopo aver rotto ormai da tanto tempo con Gigi D’Alessio, ha ritrovato l’amore con un altro cantante: Livio Cori. E sono usciti allo scoperto qualche giorno fa, pubblicando foto che non lasciano spazio a dubbi. Sono diventati ufficialmente una coppia per la gioia dei loro fan. Ma anche per quanto riguarda gli aspetti professionali, ci sono notizie decisamente molto interessanti per l’artista originaria di Sora.

Intanto, nelle scorse ore Anna Tatangelo voleva stupire il suo pubblico con un romantico scatto al tramonto. Ma il risultato non è piaciuto a tanti che addirittura dicono di non riconoscerla in queste immagini. Addirittura qualcuno chiede di togliere la seconda foto e qualcun altro commenta: “La 2 foto non mi piace molto e profilo par avatar naturalmente sono ombre e sfumature tu si troppa bellllll”. Avatar per chi non lo ricordasse è il film di fantascienza in cui degli strani esseri combattono per la sopravvivenza del pianeta.

Anna Tatangelo sarà grande protagonista la domenica pomeriggio su Canale 5 al posto di Barbara D’Urso e di ‘Domenica Live’. E ha voluto anche ringraziare Michelle Hunziker per averle dato fiducia ad ‘All Together Now’: “Grazie Michelle perché sei davvero unica”. Ma questo suo approdo nell’emittente di Pier Silvio Berlusconi non ha creato solamente dei momenti positivi. Infatti, pare che ci siano stati dei problemi non di poco conto, come svelato qualche ora fa dal settimanale ‘Nuovo Tv’.





Il settimanale ‘Nuovo Tv’ ha quindi svelato su Anna Tatangelo: “Ha scatenato gelosie e malumori”. Quindi, il suo programma ‘Scene da un matrimonio’ non è stato ben visto da alcuni. Non si sono fatti dei nomi, ma non è da escludere che ci sia qualche sua collega di mezzo. Non resta che aspettare cosa succederà nelle prossime settimane e se verranno fuori altre notizie. Tanta curiosità anche nel capire che tipo di impatto potrà avere sugli ascolti la cantante, che sta diventando conduttrice.

Alcuni giorni fa Anna Tatangelo ha pubblicato una serie di foto sexy sul suo Instagram con tutta la sua bellezza e il suo fascino in primo piano. La reazione di Livio Cori? Il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo ha lasciato ben tre cuori blu sotto allo scatto. E in uno precedente, invece, sotto alla foto in bikini ha scritto “il blu ti dona”. Dunque, momenti di affetto e di amore anche pubblici sui social network.