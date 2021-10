Brutte notizie per Anna Tatangelo, che mai si sarebbe aspettata di dover leggere lamentele di questo tipo. Il suo sogno era sicuramente diverso, ma purtroppo è stata costretta a scendere subito sulla terra e non sarà semplice reagire per rendere migliore il suo futuro. Gli utenti non sono affatto soddisfatti e lo hanno fatto notare apertamente sul web. Commenti di ogni tipo, tutti rigorosamente negativi, che hanno lasciato indubbiamente di stucco l’ex di Gigi D’Alessio, mai così in crisi.

Qualche giorno fa aveva dichiarato sulla sua vita: “Mi sono sentita giudicata in tutto, per il trucco, per le sopracciglia, le scarpe, per tutta una serie di cavolate. Avevo solo 18-19 anni, però mi attaccavano lo stesso sempre e senza pietà quando avrebbero dovuto magari attaccare la mia musica. Sono consapevole di dividere, ma è più la gente che mi sostiene per fortuna”. Ma adesso è successo di nuovo e dovrà necessariamente correre ai ripari per risolvere una situazione complicata.

Nella giornata di sabato 2 ottobre Anna Tatangelo ha fatto il suo debutto con il nuovo programma ‘Scene da un matrimonio’, in onda su Canale 5. Come ricorderete, avrebbe dovuto condurre la sua trasmissione la domenica pomeriggio, ma poi Mediaset ha deciso di puntare su ‘Amici’ di Maria De Filippi in sostituzione di ‘Domenica Live’ di Barbara D’Urso. Ma il format tornato nel piccolo schermo non ha affatto convinto i telespettatori, che hanno deciso di attaccare duramente l’emittente.





Non è stata contestata aspramente la conduzione di Anna Tatangello, che tutto sommato ha anche ricevuto qualche complimento. Ma il format di ‘Scene da un matrimonio’ è stato considerato inadatto. C’è infatti chi ha scritto: “Sembra un programma di Real Time, uno dei tanti con poco appeal. Non da Canale 5 e non da 2021”, “Comunque, a parte gli scherzi, davvero pensavano di sfidare Domenica In con questo programma?”. E poi è addirittura partita una richiesta clamorosa a Pier Silvio Berlusconi.

Altri utenti hanno aggiunto su ‘Scene da un matrimonio’ di Anna Tatangelo: “Per Silvio, perché tutto questo?”, “Ma non siamo su Real Time. Ridateci Amici il sabato e Barbara D’Urso la domenica”. Una bocciatura totale dunque per la nuova trasmissione Mediaset, che non ha avuto alcun decollo positivo. Bisognerà comprendere adesso come andranno gli ascolti. E chissà se davvero Barbarella tornerà prima o poi la domenica.