“Non ci voleva”. Anna Tatangelo, dopo l’addio da Livo Cori continua il momento no

Domenica particolare quella di ieri per il mondo della tv. Il primo maggio, si sa, tra concertone a Roma e gite fuori porta, è lecito attendersi risultati diversi dal solito per quanto riguarda i programmi andati in onda. Ma la gara degli ascolti, in realtà, ha confermato alcune tendenze, anche se non mancano le ‘sorprese’. Di sicuro non ha deluso le aspettative Mara Venier che con il suo “Domenica In” ha ottenuto il solito immancabile successo.

La prima parte della trasmissione domenicale di Rai1 è stata infatti seguita da 2 milioni e 739mila telespettatori (share del 22,1%). La seconda parte invece, della durata di un’ora e mezza, ha conquistato 2 milioni e 316mila spettatori, per uno share del 20,7%. Buono anche il dato relativo all’ultima sezione, “I saluti di Maria”, seguito da 1 milione e 863mila spettatori (share 17,2%). Se l’è cavata benone anche Francesca Fialdini con il suo “Da noi… a ruota libera”.





Francesca Fialdini ha avuto come ospiti a “Da noi… a ruota libera” Roberto Saviano, Irene Grandi e Dolcenera, tra gli altri. Ebbene anche in questo caso Rai1 ha vinto la gara degli ascolti con 1 milione e 843mila telespettatori (share del 15,9%). Sconfitta Silvia Toffanin che con le sue “Le Storie di Verissimo” si è fermata a 1 milione e 517mila spettatori (14%) nella prima parte e 1 milione e 600mila (14,9%) nella seconda e infine 1 milione e 685mila (13,9%) nell’ultima parte.

Ad avere la peggio contro “Domenica In” di Mara Venier è stata, ancora una volta, Anna Tatangelo. Purtroppo per la cantante e conduttrice il suo “Scene da un matrimonio” è in calo rispetto alla puntata del 24 aprile scorso. Una settimana fa infatti Anna era riuscita a tenere davanti alla tv 1 milione e mezzo di telespettatori. Ieri, invece, è scesa a 1 milione e 173mila (9,8%). E siamo davvero ben lontani dagli oltre 2 milioni e oltre 20% di share di Domenica In.

Uno sguardo anche al prime time. Su Rai1 la replica di Felicia Impastato ha ottenuto 2 milioni e 277mila spettatori (12,6% di share). Su Canale5 l’ultimo appuntamento de “Gli eredi della Terra” ha conquistato 1 milione e 709mila spettatori (share del 9,8%). Su Rai2 “The Rookie” è stato visto da 1 milione e 109mila spettatori (5,4%) mentre Blue Bloods da 1 milion e 165mila spettatori (6%). Su Italia1 “Tre uomini e una gamba” ha conquistato 1.110.000 spettatori (6,1%). Infine su Rai3 la seconda parte del Concerto del Primo Maggio, trasmesso da dalle 21:16 alle 00:23, ha tenuto davanti alla tv 1milione e 667mila spettatori (10,4%).