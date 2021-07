“Sì, è tutto vero”. Anna Tatangelo, dopo le voci è arrivata la conferma. Lady Tata rompe il silenzio

Si va verso un cambio radicale nella domenica di Canale 5. Nella stagione 2021/2022 ci sarà l’ingresso di ingresso di Anna Tatangelo e Silvia Toffanin che andranno a condurre i programmi pomeridiani al posto di Barbara D’Urso. Una scelta netta e in controtendenza con il recentissimo passato che è stato dominato dalle trasmissioni della conduttrice napoletana.

Un cambio editoriale, spiegato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, che punta a sperimentare cose nuove e che prevede l’adattarsi ai tempi e al cambiamento del gusto degli spettatori. Pier Silvio Berlusconi, stando a quanto riportato da ‘DavideMaggio.it’, durante la presentazione dei palinsesti ha affermato su Barbara D’Urso: “Rimane nella nostra squadra, ma proviamo a cambiare genere. Barbara D’Urso ha fatto un grandissimo lavoro”.

Ma oltre a queste bellissime dichiarazioni sulla presentatrice, ha anche sottolineato che qualcosa non stava più andando nel verso giusto. Il riferimento è stato a ‘Domenica Live’ e ha illustrato nei particolari perché è stato definitivamente cancellato. “Questo tipo di infotainment a 360 gradi, che va dalla cronaca, alla politica al gossip, non credo abbia più grande senso”.





Anna Tatangelo sarà la padrona di casa di Scene da un Matrimonio e sfiderà Domenica In di Mara Venier. La trasmissione è stata condotta dagli anni ’90 al 2015 da Davide Mengacci e si propone di seguire, passo dopo passo, una coppia prossima alle nozze. Anna Tatangelo ha rotto il silenzio sul programma domenicale in un’intervista al Giornale. Ci sarà ancora All together now e, soprattutto, il debutto la domenica pomeriggio in una fascia preziosa e legata per anni a Barbara D’Urso. “Di Scene da un matrimonio non posso dire ancora nulla perché non c’è ancora nulla di sicuro, non so neppure la data di partenza. È ancora un embrione che si sta sviluppando. Abbiamo tante idee, vedremo quale forma prenderanno. Comunque racconterò molto anche me stessa”.

“Mi sento come Benjamin Button, che è nato vecchio ed è ringiovanito vivendo”, ha proseguito Anna Tatangelo. Lei ringiovanisce con un disco nuovo e una sfida tv tutta da vivere. Oggi la cantante è distante anni luce da quella ragazzina che debuttò a Sanremo: “Pensavo che il pubblico mi conoscesse di più, invece mi sono resa conto che ho ancora molto da raccontare di me”.