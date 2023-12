Anna Pettinelli starebbe pensando di cambiare aria, la maestra di Amici sarebbe infatti a pochissimo da compiere un passo clamoroso. Che qualcosa fosse cambiato se ne erano accorti tutti, ma nessuno credeva davvero che dopo tanti anni Anna potesse prendere una decisione del genere. Per ora le bocche sono cucite e lei resta al suo posto, ma la situazione potrebbe cambiare nel giro di poche settimane. Per il suo addio al programma, spiegano i rumors, sarebbe davvero questione di poco.

Se non giorni, alcune settimane. La dead line sembra infatti fissata per gennaio 2024. Anna, da parte sua, non è estranea a quella che dovrebbe essere la sua nuova a casa. Anzi, negli ultimi tempi si è fatta vedere sempre con maggiore insistenza. Distesa, sicura, Anna ha mostrato tutte le qualità della grande professionista che è.





Anna Pettinelli via da La Vita in Diretta per Pomeriggio 5?

Per questo il passaggio sarebbe prossimo e Mediaset non pare abbia nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire l’occasione. Anna Pettinelli è tra le candidate a diventare ospite fisso di Myrta Merlino e del suo pomeriggio Cinque. Anna, in questo modo, direbbe addio ad Alberto Matano e La vita in diretta dove è ospite fissa da anni. Pettinelli a Pomeriggio Cinque farebbe parte di un piano.

Myrta Merlino è pronta a provare tutte le strada per recuperare terreno. Si legge su ultime notizie: “La conduttrice vuole portare numeri diversi al suo Pomeriggio 5 e se i dati di ascolti possono essere in qualche modo influenzati dalla presenza di volti amati dal pubblico, bhè allora, bisogna giocare d’astuzia, o semplicemente offrire di più”.

Anche Eleonora Giorgi in passato è stata spesso da Matano, mentre ormai da più di un mese, è quasi sempre nel salotto di Pomeriggio 5. Altro esempio che conferma questo piano lo riporta Tvblog che scrive come “nelle prossime puntate di Pomeriggio 5 arriverà nello studio di Canale 5 persino Giancarlo Magalli che sarà ospite fisso almeno due volte alla settimana del programma 5”.