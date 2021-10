“Non prendermi per il c***”. Anna Pettinelli, furia ad Amici contro l’allievo: “Ti sbatto fuori dalla scuola”

Ancora una volta Anna Pettinelli perde le staffe ad ‘Amici’. Le sue parole contro l’allievo sono davvero pesantissime e non lasciano spazio a parecchie interpretazioni. Se il giovane non cambierà atteggiamento nel più breve tempo possibile, potrebbe essere estromesso dal talent show di Maria De Filippi. Troppi gli errori commessi da lui, che non sono stati affatto perdonati. L’insegnante ha infatti precisato che non sopporta coloro che non rispettano le regole e non ha fatto eccezione nemmeno con lui.

Anna Pettinelli ha quindi dichiarato nel faccia a faccia con lo studente: “Che pa…e, io non voglio riprendere la gente. Vorrei che tu fossi attento a quello che succede qua dentro. Non puoi fare ciò che fai, perché lo hai fatto? Non me ne frega un ca…o. Hai fatto anche quattro ritardi a lezione, avevi da fare? Hai trovato traffico? No, perché non esci dalla casetta. Divento un animale quando qualcuno salta le lezioni. Non lo sai che hai saltato due lezioni? Se non hai voglia di imparare, io non ho nessun problema”.

Anna Pettinelli è stata inarrestabile e ha continuato ad inveire contro l’allievo di ‘Amici’: “Ho un’arma fantastica che si chiama sostituzione. Vuol dire che tu da domani non sei più dentro la scuola. Se esistono delle regole perché non le segui? A me non devi prendere per il cu..o. Io ti butto fuori dalla scuola, ti devi terrorizzare, non devi dirmi solo va bene. Ti tolgo dalla scuola, hai capito? Sei secondo in classifica in quella delle cazz…e che hai fatto in due settimane”. E poi ha preso un provvedimento.





Anna Pettinelli ha attaccato duramente Inder, infatti ha spiegato la ragione principale della sua rabbia: “Hai commesso diciassette infrazioni legate al cellulare, ciò vuol dire che hai guardato il cellulare oltre la mezz’ora che ti è concessa per i fatti tuoi. Facciamo una bella cosa, dove ce l’hai il cellulare? Ora lo prendi, lo metti su quel mobiletto e lo lasci là. Da questo momento sei senza cellulare. Ti fai prestare i minuti dagli altri se vuoi parlare con la tua famiglia. Ruberai a loro i minuti del loro cellulare”.

Alla fine della lite con Inder, Anna Pettinelli ha concluso: “Te li dovranno dare loro. Per il momento il tuo telefono rimane qua e non lo può toccare nessuno”. E lui ha accettato il provvedimento della maestra di canto, infatti ha detto: “Va benissimo, grazie”. Ha compreso di aver sbagliato e cercherà di fare di tutto per migliorare i suoi aspetti negativi.