“È ora di lasciare il banco…”. Anna Pettinelli stana l’allievo di Amici 21: “Tu sei un disastro”

In attesa della prossima puntata, che andrà in onda domenica 24 ottobre su Canale 5, continua il percorso degli allievi di ‘Amici 21’. Vi abbiamo raccontato della furia da parte di alcuni insegnanti nei confronti di alcuni studenti, che non si stanno comportando nel migliore dei modi. E qualche ora fa ad arrabbiarsi non poco è stata l’insegnante di canto Anna Pettinelli, che ha puntato il dito contro un cantante. E per lui si profila un futuro nel programma televisivo decisamente in grande salita.

Nella giornata del 21 ottobre è invece uscito fuori un racconto drammatico di Flaza davanti a Lorella Cuccarini: “Ho passato due anni e mezzo in depressione. Non sono più uscita e non ho avuto amici, non mi sono appassionata a niente. Ho passato tanto tempo fuori casa perché non andavo d’accordo con i miei genitori e ho dormito nelle stazioni. L’arroganza è un mio modo di difendermi. Quando arrivano situazioni in cui io mi senta da meno, metto questo scudo per difendermi”, ha concluso.

Anna Pettinelli ha fatto consegnare una busta rossa ad uno degli allievi e dunque tutto questo significa andare in sfida ed essere a rischio eliminazione. Nela missiva sono state scritte le seguenti frasi: “Nascosto dietro una buona capacità compositiva c’è lui, che ha seri problemi con il canto. Finché canta il suo pezzo è credibile, è in una zona franca, ma sulle cover è un vero disastro e dimostra tutti i suoi limiti”. Ed è anche stato svelato colui che cercherà di soffiare il posto al giovane.





Ad essere messo sotto giudizio da Anna Pettinelli è stato il cantante Tommaso, che dovrà vedersela con il cantautore Marco. E poi la maestra di ‘Amici 21’ ha aggiunto: “Per me è arrivato il tempo di lasciare i banchi a chi davvero se li merita”. E lui ha replicato: “Ho tanta paura perché andare via sarebbe brutto”. Non resta che attendere dunque i prossimi giorni per cercare di comprendere se potrà restare nella scuola. Certo, non sarà affatto facile dopo questi commenti perentori della Pettinelli.

Grande sorpresa ad ‘Amici 21’ invece per Luca D’Alessio, allievo della scuola e figlio del cantante napoletano Gigi. Per il nuovo compito Rudy Zerbi chiede a LDA di ascoltare la canzone che dovrà cantate e, come poi detto dallo stesso Luca, il suono è familiare. Il brano è “Non dirgli mai” di Gigi D’Alessio. L’alunno deve scegliere uno tra i tre brani del papà, perché oltre a “Non dirgli mai” gli fa ascoltare anche Mon Amour e L’amore che non c’è.