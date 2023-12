Domenica In, la rivelazione di Anna Oxa in diretta tv. Il salotto televisivo di Mara Venier riesce sempre a mettere a proprio agio gli ospiti che dunque trovano la giusta atmosfera per aprirsi al pubblico come mai accade prima. Anche la cantante italiana ha avuto modo di rivelarsi ai microfoni del programma, riferendo in esclusiva una novità che la riguarda molto da vicino.

La decisione di Anna Oxa, la rivelazione in diretta tv. Puntata esplosiva quella di Domenica In che rappresenta per molti italiano un appuntamento domenicale imperdibile in un giorno da dedicare al riposo e al relax. Microfoni accesi dunque per Anna Oxa che ha avuto modo di lanciare la sua esclusiva.

Leggi anche: “Non voglio lasciare i miei figli”. Domenica In, la confessione choc di Wanda Nara





La decisione di Anna Oxa, la rivelazione in diretta tv a Domenica In: “Adesso vivo così…”

Anna Oxa ospite a Domenica In: un vero vulcano di notizie esplosive. La cantante infatti ha rivelato al pubblico davanti alle telecamere di aver preso una decisione: “Io adesso vivo nella natura vera e le vette in questo periodo sono ricoperte di neve. Ci sono alberi meravigliosi, mucche, cervi. Per me vivere nella città era diventato troppo pesante e caotico”.

“Vivere in natura è bellissimo: se la vivi realmente scopri tutta la bellezza”, racconta Anna Oxa e ancora: “lì non hai bisogno di dire chi sei e cosa fai e si è liberi di percepire questo stato meraviglioso: un silenzio che parla. Io ho scelto un posto in armonia con me stessa”. Dunque Mara Venier ha commentato: “Essere artisti è una parola che vuol dire ‘riuscire a essere dentro’ questa connessione. Io preferisco essere definita ‘artigiano del suono e della voce’ e non ‘artista’”.

ma come si fa a rimanere seri con Anna Oxa? io scoppierei a ridere ogni 3 secondi

pic.twitter.com/J6BS5W7obF — al3 WILL SEE TAYLOR 💌 (@dlsavedherself) December 17, 2023

“Rivedo ciò che io ho elaborato attraverso la perdita di mia mamma e mi crea un’emozione legata all’idea che mia mamma non c’è più. Noi nasciamo con la vita e la morte insieme e questo passaggio di trasformazione è necessario per la comprensione che noi dobbiamo avere della vita. Io attraverso questi eventi ho capito che non c’è separazione. Mia mamma è una parte della mia essenza. Dopo tanto dolore io nel tempo ho sentito una riappacificazione tra figlia e mamma”.