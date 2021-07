“Ci tengo a dirlo”. Anna Falchi, la rivelazione su Beppe Convertini. Il feeling a ‘C’è tempo per’ è evidente a tutti…

Anna Falchi, la rivelazione su Beppe Convertini arriva oggi. Riceve l’affetto del pubblico alla guida del timone del format televisivo Uno Weekend al fianco di Beppe Convertini. Una coppia decisamente vincente che non può che confermare la professionalità di entrambi i ‘compagni di viaggio’.

E non possono mancare le parole di affetto proprio da ‘lei’. Anna Falchi si lascia andare ad alcune rivelazioni su Beppe Convertini: “Rai1 ha deciso di puntare su di noi, non su di me: su me e Beppe Convertini. Viene riconfermata una coppia vincente dopo l’esperienza dell’anno scorso. Ci tengo a dirlo, perché io e Beppe viaggiamo in coppia”, ha affermato la conduttrice.

E la coppia sembra funzionare decisamente bene, posto anche l’apprezzamento ricevuto dal pubblico italiano che con i picchi di ascolti conferma di seguire la coppia televisiva sempre con grande passione. E durante la stessa intervista rilasciata per il periodico Mio, Anna Falchi aggiunge qualcosa..





“Beppe è un uomo d’altri tempi, è uno degli uomini più galanti che io abbia mai conosciuto. E’ simpatico, intelligente e, soprattutto, un grande professionista. E’ puntuale, poi, che è una qualità che io adoro”. Poi la promessa ai fan: “Faremo vedere la grande bellezza dell’Italia che si riprende la libertà dopo un periodo così particolare”.

E sempre di recente, sul suo ritorno in tv, Anna Falchi ha affermato durante l’intervista per il settimanale Oggi: “E’ stato come rientrare in casa”. Merito del marito? La conduttrice risponde: “Non fa in tempo a diventare deputato che avrebbe già questo potere. Il mio curriculum parla da sé”.