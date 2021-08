A Temptation Island erano sicuramente una delle coppie più chiacchierate della scorsa edizione. Erano entrati a far parte della settima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia per verificare se la loro relazione potesse resistere alla differenza di età e anche di obiettivi di vita.

Lei ha sempre recriminato il fatto di volersi sposare e avere una famiglia, lui ha sempre detto di non sentirsi abbastanza pronto per un passo così importante. Durante le varie puntate non sono mancati i momenti in cui hanno dimostrato di avere punti di vista diversi su molte cose, ma, una volta lasciato il villaggio e non prima di un falò di confronto piuttosto infuocato, hanno annunciato di volerci riprovare. Poi di aver iniziato a convivere.

Ritorno di fiamma per la coppia di Temptation Island 2020

Tutto bene, dunque? Non proprio perché poi, dopo il percorso a Temptation Island 2020 e una nuova vita di coppia, per Anna Boschetti e Andrea Battistelli sembrava che tutto andasse per il meglio fino a quando lei ha scoperto dei messaggi piccanti sul telefono del suo fidanzato con le tentatrici del programma. Da qui la decisione di chiudere con Andrea.





Sono passati mesi dalla rottura di Anna Boschetti e Andrea Battistelli e ora, dopo diversi rumor, la conferma che i fan della coppia di Temptation Island 2020 aspettavano da tempo: sono tornati insieme. Dunque i soliti beninformati stavolta non sbagliavano ed è stata proprio la coppia a dare la bella novità su Instagram con un video e parole inequivocabili.

Pochi giorni fa Anna Boschetti sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video in cui si mostrava a Piazza Navona a Roma, mano nella mano con Andrea Battistelli e negli ultimi secondi del filmato si scambiano un tenero bacio. Se questo non bastasse, la didascalia “Certi amori non finiscono” è decisamente eloquente. E anche tra le Storie lei aggiunge che “Certe storie d’amore meritano una seconda possibilità”.